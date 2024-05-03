「火鳥．春之祭」跨國舞團合作 首演登衛武營

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（中央社記者林巧璉高雄3日電）舞蹈空間舞團與德國海德堡舞蹈劇場合作推出新作「火鳥．春之祭」，由西班牙編舞家沛瑞茲編創，2舞團與指揮家簡文彬率領長榮交響樂團團隊，4日、5日於衛武營歌劇院首演。

衛武營國家藝術文化中心今天舉辦彩排記者會，衛武營藝術總監簡文彬表示，音樂家史特拉汶斯基的「火鳥」和「春之祭」，打破當時人們對音樂和芭蕾舞既有想像，展現2種藝術形式不同可能性並引領創新。

簡文彬說，衛武營希望以平台角色，提供國際連結在此發生，舞蹈空間舞團此次和海德堡舞蹈劇場跨國共製「火鳥．春之祭」，用現代視角詮釋這2齣舞作，讓經典持續更新進化，「令人非常期待」。

身兼海德堡舞蹈劇場藝術總監的編舞家伊凡．沛瑞茲（Iván PÉREZ）說，自己看過衛武營歌劇院的舞台後改變原先編排，將舞台完全打開、撤除遮蔽用布幕，「火鳥．春之祭」衛武營版本舞者編制從10人擴大至20人，讓作品可以釋放出原有充滿力量的感覺。

衛武營新聞稿指出，知名作曲家史特拉汶斯基2部重要芭蕾舞劇代表作「火鳥」、「春之祭」在1910年代先後發表，劃時代的風格，為音樂界和舞蹈界發展打開嶄新視野。

尤其是「春之祭」音樂的調性、節拍和不和諧等特色，顛覆當時音樂創作規律，不僅開展古典音樂界新風貌，甚至影響近代通俗文化如迪士尼動畫、電影「星際大戰」和電玩「Final Fantasy」等配樂。

此外，「春之祭」原版舞蹈由尼金斯基編創，首演場當一群穿著傳統服飾的舞者屈膝跺腳的出現，離經叛道的風格，和過往典雅優美的芭蕾形象大相逕庭，驚嚇了正統派的擁護者觀眾，引發小型衝突驚動警察，卻也驚豔不少藝文圈文人。

其中，香奈兒品牌創辦人可可．香奈兒（Coco CHANEL）甚至於日後資助此作重演，讓「春之祭」有機會成為傳世經典，除了音樂錄音超過100個版本，編舞家瑪莎葛蘭姆（Martha GRAHAM）、碧娜．鮑許（Pina BAUSCH）、林懷民等大師都曾各自編創新版本，由此可見此作品的深遠影響。

舞蹈空間舞團今年適逢35週年，舞團藝術總監平珩表示，35歲是個好年紀，走過莽撞衝刺的青春期，也越過探索目標的迷惘，舞蹈空間如今對未來的方向，築構出更清晰的輪廓。

平珩說，舞蹈空間結合海德堡舞蹈劇場和傑出的音樂家們的「火鳥．春之祭」演出，讓外界看見舞蹈空間多來經營國際共製、以及深化藝術性走向的成果。（編輯：黃世雅）1130503