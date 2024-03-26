電價4月起調漲 國表藝三場館：不會轉嫁觀眾

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（中央社記者趙靜瑜台北26日電）經濟部拍板4月起電價平均調漲11%，國家表演藝術中心包括台北國家兩廳院、台中國家歌劇院以及高雄衛武營國家藝術文化中心都表示會內部調節，不會提高票價，也不會調升場租。

根據國表藝中心今天早上的統計，台北國家兩廳院電費將新增新台幣530萬元，台中國家歌劇院將新增390萬元，高雄衛武營將新增640萬元，調幅約在12%。

面對電價調漲，兩廳院藝術總監劉怡汝今天在國表藝記者會上接受媒體訪問時表示，去年已經漲一波，主要就是漲在夜間電費，這正是兩廳院用電巔峰時刻。劉怡汝說，今年調漲後兩廳院電費預算只能支應到10月，但不會轉嫁到觀眾與團隊身上，年中時將會做滾動式盤點，有些既定的自製節目可能會取消。

劉怡汝表示，兩廳院甚至台中與高雄的預算都做得很早，面對即將調漲的電費，兩廳院自製節目大約3成，7成都開放外租，但也不會因此而調漲場租或是調整票價，目前會朝其他收入增加做努力。

台中國家歌劇院藝術總監邱瑗表示，台中國家歌劇院的優勢就是它是一個新場館，已經有許多節能減碳設備，包括建築本體就已經是綠建築，目前設置2組雨水儲存槽回收雨水，再導引利用於植栽澆灌等等。面對調漲電價，邱瑗表示第二季會做精算，然後滾動式調整其他業務來因應。

高雄衛武營藝術總監簡文彬表示，衛武營過往積極回應節能，從持續更換省電照明設備，到台電的離峰時段啟動收集自然風設備，轉為電能，再回賣給台電，希望可以做到節能減碳。面對電費調漲，簡文彬表示目前做法會檢視盤點節目相關業務，也許從減少演出或是努力從其他業外收入來支出。（編輯：李亨山）1130326