因應電價調漲 中鋼集團節電方案估可省9.9億元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄26日電）中鋼集團今天表示，預估4月1日電價調漲後，對中鋼集團中鋼、中龍等公司用電費用將增加約新台幣12億元，為減少電價調漲衝擊，集團內持續執行節電方案，估可節省電費約9.9億元。

中鋼集團今天發布新聞稿表示，預估4月1日電價調漲後，對中鋼集團中鋼、中龍、中鴻、中鋁、中碳等公司的用電費用將增加共約12億元。

中鋼集團表示，集團持續執行節電方案，如更換主軋機為高效率馬達、增設風機變頻控制、及製程控制模式優化等；此外，透過生產排程降低尖峰時段用電量，如安排中班計畫性停機進行換輥作業、中班檢修完延後起機等方式因應。

同時，夏月配合台電「計畫性減用電力措施」、於高費率時段提升汽電共生自發電量等，自發電能力可達55%，以降減台電供電量。

中鋼集團也於生產製程導入智慧化技術以提升能源使用效率，如智慧調質板形系統開發、鋼胚儲運智能化、建立智能化排程系統等。在使用高效率設備方面，強制集團公司積極導入高效能LED燈具，如天井燈、路燈及辦公室燈具等。

在「儲能」方面，中鋼自前年開始建置儲能系統；第2及第3套儲能系統離峰時以低費率電力能源對儲能設備充電，再於高費率電力尖峰時段由儲能設備向廠內電網放電，反覆電力價差調度操作使得中鋼1年約可降低936萬元用電成本。

此外，中鋼也在廠內建立微電網供電系統，透過儲能系統調節太陽光電與負載間的平衡，由獨立運轉的微電網供電予廠內電腦中心、間接循環水與重要負載用電設備，大幅強化重要製程的電網韌性。

中鋼集團表示，經多方面努力，估計共可節省電費約9.9億元，預期可減少80%的電費漲價衝擊，將電費增長管控於2.1億元內。

中鋼集團指出，在碳中和目標下，集團目前正盤點至2050年的逐年綠電需求，在兼顧減碳與用電穩定前提下，未來將逐步提高綠電採購比例，藉由集團綠電需求帶動市場，為國內離岸風電開發盡一份心力。（編輯：謝雅竹）1130326