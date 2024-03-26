經部：改採時間電價 白天烤麵包可年省4萬電費

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（中央社記者曾智怡台北26日電）電價4月1日調漲，經濟部宣導「時間電價」協助店家節省電費支出，遭網友反酸難不成要「半夜烤麵包」。經濟部澄清，以台北市麵包店實際案例來看，門市加烘焙廚房，在日間營業時間烤麵包，1年也可節省電費約4萬元。

經濟部電價費率審議會22日決議，電價平均調幅約11%，為兼顧照顧民生、穩定物價等原則，民生調幅低於產業；小店家方面，每月700度以下電價調幅3%，701至1500度電價調幅5%，1501至3000度調漲7%，3001度以上調漲10%。

近日經濟部與台電針對各種用戶類型，例如不同人數的家庭、不同種類的店家等，以實際案例進行調幅試算，幫助用戶理解自身用電情況及電費計算方式；用戶可選擇合適的電價方案，例如改採時間電價方案並善用尖離峰價差，進一步節省電費支出。

不過，經濟部宣導「時間電價」制度，引來網友反酸，難道是要讓麵包店只能在半夜離峰時段烤麵包。

經濟部晚間透過臉書澄清，「不必半夜烤麵包」，事實上，日間營業時間（早上9時到傍晚5時）烤麵包，1年也可節省電費約4萬元。

經濟部說明，以實際在台北市的麵包店為例，門市加烘焙廚房，每個月平均用電約4029度。這次調整電價，如果店家採用一般累進費率，電費計算約是每月2萬721元，但因申請時間電價，電費試算後每月1萬7285元，1年可省下4萬元左右的電費。

對於沒有試算到的用電案例，經濟部表示，店家可上台電官網試算評估，選擇最適合的方案。（編輯：楊蘭軒）1130326