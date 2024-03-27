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電價調整是否經國會同意 曾文生：牽涉政府體系分工

2024/3/27 09:44
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（中央社記者曾智怡、潘姿羽台北27日電）藍白昨天提案凍漲電價，將列入29日立院院會議程。對於未來電價調整是否要經國會同意，經濟部次長曾文生表示，此牽涉政府體系分工與權利義務關係的調整，除交由國會討論，電價調整也會依照專業判斷。

國民黨團、民眾黨團昨天分別在立法院程序委員會中提案，建請立法院會決議，停止調漲電價。程序委員會經表決，通過國民黨團、民眾黨團提案，列入29日院會議程。

立法院財委會今天邀請行政院主計總處主計長朱澤民、中央銀行總裁楊金龍，以及經濟部次長曾文生率台電公司，就電價大漲及央行升息對物價波動的影響進行專題報告並備質詢。

曾文生會前接受媒體訪問表示，針對國會意見，已在此次電價審議過程進行討論，包含基本用電部分，當初是為了反映2015、2016年共3次電價調降，導致電價已完全乖離應有價格，因此做微幅調整，後來審議會也參考輿論和國會意見，將用電330度以下調幅從5%降至3%。

至於未來電價調整是否要經國會同意，曾文生表示，部分屬於國會權責，部分則牽涉政府體系分工權利義務關係的調整，除由國會討論，電價方面也會依照電價專業進行判斷。（編輯：張均懋）1130327

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