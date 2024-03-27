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經濟部宣導時間電價惹議 綠委：該檢討就檢討

2024/3/27 11:42
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（中央社記者王揚宇台北27日電）經濟部宣導「時間電價」協助店家節省電費支出，引來網友反酸。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，政府有責任清楚說明政策，勿讓好的出發點因小編用字不慎而失焦，該檢討就檢討，不必繼續辯解。

電價4月1日調漲，經濟部宣導「時間電價」協助店家節省電費支出，遭網友反酸難不成要「半夜烤麵包」。經濟部澄清，以台北市麵包店實際案例來看，門市加烘焙廚房，在日間營業時間烤麵包，1年也可節省電費約新台幣4萬元。

吳思瑤今天在立法院接受媒體聯訪，針對上述狀況是否為偏頗案例等，作相關說明。

吳思瑤說，政府有責任清楚說明政策，但各部會的小編在呈現政策時，在做法、說法、寫法、呈現方式上，都應當可以更精密、更正確，不要讓想要說明政策的好的出發點，最後因為小編的用字不慎，或是表達不夠精準，而衍伸其他爭議，甚至讓原本的政策方向論述被失焦。

吳思瑤指出，這件事情經濟部在相關宣傳、相關小編作為，她認為該檢討就檢討，也不必要持續跟大家就這件事情繼續辯解下去，要做的是政策說明，而非跟大家針對這些橫生枝節來多做辯解。

媒體追問，藍白陣營主張如果要調漲電價，要經立法院同意。

吳思瑤說，立法院在2015年透過決議方式，要求行政部門成立電價審議委員會，若要調漲電價，必須經過此委員會，但現在國民黨提案希望未來調漲電價，一定要經過立法院審議，她認為這樣的提案無限擴大立法院的權限，因為這是行政權的範疇。

吳思瑤表示，如果國民黨要無限上綱，任何政策要做調整時都一定要送立法院決議，這對相關行政效率、可行性和合理性都大有問題。

吳思瑤最後提到，台電面臨國際諸多客觀因素，包括原物料、燃料價格大漲，各國被迫要調漲電價等，這是不得已的國際大環境所造成，如果台電倒了，沒辦法提供民眾穩定用電，立法院能承擔這個後果嗎。（編輯：蘇龍麒）1130327

#吳思瑤
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