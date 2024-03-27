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電價漲中油成本增 立院經委會決議不得轉嫁給消費者

2024/3/27 13:20（3/27 13:26 更新）
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（中央社記者范正祥台北27日電）電價4月1日調漲，中油初估電價調整增加今年成本支出約新台幣8億元。立法院經濟委員會今天通過主決議，「中油公司不得因113年3月22日電價費率審議會決議電價調漲所增加支出部分，轉嫁給消費者。」

立法院經濟委員會今天繼續審查「113年度中央政府總預算案附屬單位預算營業部分關於經濟部主管：台灣中油股份有限公司」，中油董事長李順欽列席。

處理預算提案過程中，國民黨立委楊瓊瓔等人關注電價調漲對中油營運的影響，表示尊重現行油價浮動調整機制，但也要求中油不得將這次電價調漲所增加支出部分，從末端消費者身上拔毛。民眾黨立委張啓楷也呼籲，不得轉嫁到民眾身上。民進黨立委邱志偉指出，沒有人可以預測電價什麼時候會漲價，所以中油除了撙節開支，也要有滾動式檢討的因應方案。

李順欽指出，目前初估電價調整增加中油今年成本支出約8億元，中油會儘量做到節電、節約能源，努力節省成本。

他說，中油是國營事業，所有售價都會考慮到政府穩定物價的政策，所以相關售價不是中油單方面能決定，絕對是要配合政府的相關政策。

在多位立委跨黨派共同提案之下，立法院經濟委員會今天通過主決議，「中油公司不得因113年3月22日電價費率審議會決議電價調漲所增加支出部分，轉嫁給消費者。」

關於這項提案，李順欽說，中油油價是浮動，有油價浮動調整機制運行。不過，張啓楷等提案立委也釐清語意，指出這項提案是針對中油初估電價調整增加成本支出約8億元的這部分，「不能因為這8億元而去漲油價」，不是說完全不能漲。（編輯：翟思嘉）1130327

#台灣中油股份有限公司
#李順欽
#張啓楷
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