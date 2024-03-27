上銀訂單能見度看3.5個月 部分產線陸續加班

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（中央社記者鍾榮峰台北27日電）傳動元件大廠上銀董事長卓文恒今天表示，部分產品訂單能見度拉長至3個月到3.5個月，今年業績估成長雙位數百分比，第2季起可逐季回溫，預期工業和晶圓機器人業績可持續成長。

針對電價上漲影響，卓文恒表示，上銀並非用電大戶，預估若電價上漲7%，上銀今年毛利率將受影響0.2個百分點，上銀規劃2025年起購買綠電。

2024台灣國際工具機展（TMTS 2024）今天起至31日在台北南港展覽館登場，上銀集團盛大參展，卓文恒下午接受媒體採訪。

展望整體工具機產業景氣，卓文恒表示，去年11月後，工具機相關傳動元件訂單量微幅增加。今年前2月上銀接單量逐步提升，3月後部分滾珠螺桿和線性滑軌等產品，訂單能見度拉長至3個月到3.5個月；部分大型規格產品線製程3月起陸續加班，消化一部分交期較長的訂單，預計加班安排延續到4月。

卓文恒指出，部分客戶下單馬上就要產品，目前多以急單為主，整體景氣狀況並未因此明朗，還沒有回到2021至2022年的高峰水準。

從應用來看，卓文恒表示，大型規格工具機包括航太、風機、基礎建設、半導體、自動化等應用穩健，中小型或標準型工具機相對較弱。

卓文恒表示，國際工具機展後客戶後續反映將視為指標，他自己在展會現場隨機詢問整機和零組件廠商，粗估超過一半的受訪對象對景氣偏樂觀看待。

展望上銀今年營運，卓文恒預估，目前展望相對樂觀，預期今年業績會比去年好，成長幅度目標雙位數百分比，預估第1季業績將是今年單季谷底，第2季起可逐季回溫。

談到機器人布局，卓文恒表示，上銀和大銀微系統著重工業機器人和晶圓機器人產品，並無著墨人形機器人產品；工業和晶圓機器人都會用到減速機和滾珠螺桿，預估未來機器人業績可持續成長。

法人指出，上銀滾珠螺桿除了切入工業和晶圓機器人，也切入機器狗產品；上銀減速機產品切入高精度工業機器人應用，上銀也與新創公司合作，布局視覺辨識用物流機器人。

談到電價上漲議題，卓文恒表示，台灣電價相對便宜，台電擔負政策連年虧損，電價調漲勢在必行。

卓文恒表示，上銀並非用電大戶，預估若電價上漲7%，今年毛利率將受影響0.2個百分點；上銀規劃2025年起購買綠電，並持續替換耗能設備，加入新製程設備，也提升精密鍛造製程，擴充使用太陽能等綠能。

展望今年資本支出，卓文恒預估，上銀今年資本支出會比去年新台幣29億元略增。（編輯：張良知）1130327