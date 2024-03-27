童子賢：用稅收補貼電費非長久之計 應共體時艱

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（中央社記者吳家豪台北27日電）電價4月起調漲，代工廠和碩董事長童子賢今天表示，相較日本與韓國等鄰國，台灣電費調漲後仍相對便宜，政府長期用稅收補貼電費成本，並非長久之計，既然製造業是用電大戶，「我想大家就共體時艱一下」。

童子賢今天出席2024台灣企業領袖關鍵趨勢論壇，會後被媒體問及對電價調漲的看法。他說，台灣、日本和韓國都不產石油和天然氣，電價可以拿來對比。台灣電費調漲「勢在必行」，政府用全民稅收一直補貼電費，已經補貼很多年，其實不是完整的辦法；目前電價調漲後，也還沒有完全反映成本。

童子賢分析，工商業界無論內銷或出口，能源都是重要成本之一，國家卻用壓低成本、全民賠錢的方式，提升業界競爭力，其實是變相壓低成本，並非長久之計。

他說，在台灣整體用電中，製造業用電占56%，服務業用電占18%，既然製造業是用電大戶，「我想大家就共體時艱一下，接受減少政府的補貼」。他也重申先前看法，呼籲民生用電漲幅不要太高，尤其是屬於中低收入的家戶用電。

外界擔心電價調漲恐影響生產和競爭力，童子賢直言，「我沒有完全同意」，相較以前當然有加重負擔，但相較於德國、日本、中國和韓國的電價，台灣電價調漲後仍然相對便宜。

童子賢在論壇中，以「企業重塑－強化產業韌性重塑企業價值」為題發表演講，他直言「電力即國力」，包括電動車、人工智慧（AI）運算、晶片製造都需要大量電力供應，能源已經到了轉型時刻。

他表示，能源新局勢帶來新挑戰與新機會，以前石油與電力是同一件事，現在產生根本性的改變，得到新能源的方式，絕不是在地殼上挖一挖冒出石油。他認為核融合技術就像網路和AI一樣，一旦來了擋都擋不住，2018年他曾提出「得AI者得天下」，現在認為「得核融合者得天下」。（編輯：楊蘭軒）1130327