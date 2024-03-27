談台灣淨零轉型挑戰 蔡明忠：社會缺乏永續迫切感

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（中央社記者謝方娪台北27日電）台灣力拚2050淨零轉型，富邦集團董事長蔡明忠認為，現在最大挑戰是全民缺乏永續共識，以電價為例，政府先前不敢漲民生用電，怕引起民怨，但政府應從推動節電做起，這樣即便近期調漲電價，民眾也不會認為負擔變重。

亞太堅韌研究基金會與國立台灣大學今天主辦「人才永續的考驗：頂尖大學準備好面對國際競爭了嗎？」講座，並邀請蔡明忠與談。

蔡明忠觀察，現在社會好似將永續視為口號，民眾缺乏對永續的迫切感，實際上，永續從一小步開始做起即可，比如自帶餐盒、隨手關燈，這是最小的事情，但台灣社會好像還沒有形成這樣的意識，「即便一個微小動作，也是對台灣、地球永續在盡心力」。

蔡明忠以電價將調漲為例，他說，政府怕引起民怨或選舉考量，先前都不敢調高民生用電，但其實政府應從推動節電做起，這樣即便調漲電價，各界也不會覺得負擔變重，這是共識形成的重要性，「全民缺乏對永續的共識，是我們面對永續最大的挑戰」。

蔡明忠說，現在企業都要出永續報告書，有的企業做永續，還要聘請顧問製作精美永續報告書，為了評比得獎，再登廣告宣傳。他常常提醒負責永續策略的員工，撰寫永續報告書，不要淪為作文比賽。

蔡明忠回憶過往求學階段，1978年是對他非常有意義的一年，這是他出國留學第1年。他說，以前在台大讀書的時候，包括同班同學蔡總統在內，都有留學規劃，並非台灣沒研究所，而是還沒有像現在這麼好的師資，現在台灣環境愈來愈好，學生出國留學的慾望變得很低。

不過，蔡明忠說，現在有些人認為全球化已過去，但他認為這指的是供應鏈全球化，做生意、人與人連結的國際化還在繼續演進中，像台積電赴美國及日本等地設廠，台灣眾多電子業現在布局全球，產業需要的是有辦法管理當地的人才，台灣現在迫切需要培養國際管理人才。

蔡明忠說，大家都知道他是台大畢業生，但其實一開始大學聯考，他沒考上台大，是考上東海大學，當時離家住宿，對年輕人其實是珍貴經歷，「離家絕對不是壞事」，成為父親的角色後，他其實也很怕兒女受苦，希望幫兒女承擔，但這其實是錯誤的想法。

蔡明忠也告訴現場青年學子，他自己人生中很多失敗的經驗，都是因為沒有繼續堅持下去，「當你真的覺得這是你的目標，千萬不要放棄」。（編輯：潘羿菁）1130327