反對藍白提案凍漲電價 環團籲勿讓合理改革倒退

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（中央社記者吳哲豪彰化縣28日電）彰化縣環保聯盟等多個環保團體，明天將前往立法院開記者會反對國民黨、民眾黨提案凍漲電價，環團呼籲藍白立委即時喊停電價凍漲院內決議，不要讓電價合理化改革之路倒退。

彰化縣環保聯盟今天發布新聞指出，彰化環保聯盟、台灣蠻野心足生態協會以及台灣生態學會等多個環保團體，明天上午將前往立法院群賢樓，開記者會呼籲中國國民黨及台灣民眾黨籍立委，針對電價凍漲提案喊停。

彰化環保聯盟表示，藍白立委聯手提案凍漲電價，違逆電價合理調整方向，也違反反空污、抗暖化全球趨勢，藍白政治杯葛大戲像是考試劃錯重點，殊途同歸也在圖利占比超過50%以上的工業用電。

彰化環保聯盟說明，台灣工業電價名列全球第3低，其中高污染的特高壓電價非常不合理，電價長期扭曲不合理，卻換來犧牲全民增加肺癌風險、極端氣候下災害頻繁的風險及不斷高溫全面性的危害，環團舉辦記者會要求反對凍漲工業電價，拒絕全民福利補貼工業。

彰化環保聯盟指出，對於經濟部將挪用新台幣1000億元徵稅，大手筆補貼台電去年虧損，變相維持工業用電補貼感到遺憾；環保聯盟認為，電價漲幅偏低，根本就不利加速淨零轉型，藍白綠3黨不約而同傾斜圖利耗電大企業，呼籲進行更大幅的電價合理化改革。（編輯：謝雅竹）1130328