抗議藍白提案凍漲電價 環團立院外疾呼停止表決

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（中央社記者楊淑閔台北29日電）彰化縣環境保護聯盟等多個環保團體今天聚集立法院群賢樓前，高喊「反對凍漲電價」、「耗電產業終結補貼」，抗議國民黨團、民眾黨團聯手提案凍漲電價，呼籲即時喊停院內表決。

彰化縣環境保護聯盟等多個縣市環團、台灣蠻野心足生態協會、荒野保護協會、台灣生態學會、監督施政聯盟、野薑花公民協會等10多個環團聚集在立法院群賢樓門口召開記者會，高喊「反對凍漲電價．捍衛全民健康與福利」、「耗電產業終結補貼、調漲電價」。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英表示，台灣工業電價已全球第3低，根據台電公告民國112年平均發購電成本，今年2月每度電高達新台幣4.04元，111年平均3.39元，112年平均4.1688元；工業用電最低價低壓1度僅1.58元、高壓1.75元、特高壓1.66元，都遠低於前述成本。

她並說，但是電價調漲只有尖峰時間，即每週一到五在夏月為上午9時到晚上12時、非夏月為清晨6時到上午11時及下午2時到晚上12時，這些時間每度4.99到5.78元，有高於電價成本；其餘時間1.97到2.4元，都遠低於前述成本，等於24小時污染生產者在離峰享有成本一半價，極不合理，其中高污染的特高壓電價更顯扭曲。

監督施政聯盟代表林聖崇問，「台灣用電前百大用戶，撈到全民納稅人多少錢？」他質疑可能1家就100億元、50億元的規模。

林聖崇要求用電前百大用戶，把政府用稅金補貼的電費「全部吐出來！」、「今年電價調漲，就只對前百大」而且「今年不得再補貼了！」

台灣蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅說，現況等於用電愈大補貼愈多，而工業用戶售電量占台電整體售電量逾5成6，電價收取應含健康及環境成本，促其節電。

施月英強調，這些工業享用低價電費，換來的甚至是全民增加肺癌風險，彰化縣內有六輕、9座焚化爐，還要增設2座晶鼎焚化爐，焚燒事業廢棄物作為供電用的焚化爐也隨之增加，彰化人肺腺癌已全國第一。

施月英指出，甚至環境部列管的高污染產業，包含染整業、皮革毛皮及其製品、塑膠及合成橡膠原料製品、農藥及環境用藥、未分類化學製品、其他電子零組件、鋁製造業、金屬加工處理業等製造業，還在112年下半年用電率退10%以上，享有電價調幅減半優惠，高污染產業毒害環境卻享受優惠，更是悖離公平正義。（編輯：管中維）1130329