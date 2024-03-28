經濟部：立院若決議全面凍漲電價 台電將承擔虧損

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（中央社記者賴于榛台北28日電）立法院會明天將討論在野黨團提出的凍漲電價提案，經濟部次長曾文生今天說，經濟部將視明天討論的結果與方案進行後續評估，但若立法院決議全面凍漲，電價將持續低於成本，虧損則由台電承擔。

經濟部電價費率審議會日前決議，4月起電價平均調幅約11%。國民黨團、民眾黨團26日提案，建請立法院會決議，停止調漲電價，2案將列入29日院會議程。

曾文生今天出席政院會後記者會時表示，過去幾年全世界都在漲電價，並非台灣獨有，其他歐洲國家民營化的電力公司，都會隨國際能源價格調整漲價，容易造成通膨，台灣因為是國營電力公司，因此調整價格須先考慮是否影響民生、物價，才會在2022年至今年分批調整。

他說，2022年調整電價時，針對影響國內產業較小的外銷產業，以及民生用電1000度以上、一期電費超過8000元的大戶調漲，當時93%以下用電戶都未被影響；2023年調整電價時，也是考慮民生物價、國際競爭力再次調整。

曾文生表示，今年的電價調整則更細緻，主要漲幅集中在出口產業，而民生部分調幅，98%以上平均調幅都不會超過7%。

他舉例說明，店家部分，全台有94%以上、約90多萬戶店家一個月用電度數不到3000度，若真的一個月用滿3000度電，換算下來一期（2個月）電費帳單約為新台幣3.1萬元，經過這次電價調整，夏季電費帳單僅增加不到2000元，平均一天增加30元；住宅用電部分，全台灣有93%的住宅用戶，若每個月用滿700度電，一期電費帳單則為增加198元。

曾文生說，這次調整電價同時也調整電價結構偏移，將330度以下用電戶一度不到2元的電價調升3%。

他解釋，本來330度以下用電戶要調整5%，但為回應國會朝野要求，因此審議會調降成3%，且審議會也參考了各界意見，包含農漁業、學校及衛福等電價都未在此次調整。

經濟部政務次長曾文生28日出席行政院院會後記者會，回應電價調漲等相關議題。中央社記者鄭清元攝 113年3月28日

至於如何因應在野黨的凍漲電價提案，曾文生說，經濟部將視明天討論的結果與方案進行後續評估，但若立法院決議全面凍漲，電價將持續補貼，甚至是獲利好的產業，台電仍要繼續提供低於成本的電價，虧損則由台電承擔，這樣是否合理交給國會討論與評斷。

行政院發言人林子倫補充表示，此次電價調整已將民生、物價等因素納入考量，政府會持續關注各產業狀況，盡力減輕電價調整的影響，希望不分朝野支持維繫台電公司正常營運，以及台灣能源永續供給。

他也強調，政府會密切盤檢檢視電價調整對各領域造成的影響，確保民生物價不受大幅波動，若有相關規劃會向大眾說明。（編輯：黃國倫）1130328