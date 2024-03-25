電價4月起調漲 台電：2/3住宅夏月電費每天增加不到1元

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（中央社記者曾智怡台北25日電）不少民眾拿到電費帳單誤以為是單月電費，台電解釋，一般住宅用戶收到的電費帳單都是2個月為一期；全台約2/3住宅用戶夏季電費每月最高700多元，經估算，此波電價調整每月最多增加21元，換算下來每日增加不到1元。

經濟部22日拍板，4月1日起電價平均調漲11%；其中，住宅每月用電700度以下電價調漲3到5%，占整體戶數約93%。

台電今天發布新聞稿說明，一般住宅用戶收到的電費帳單都是2個月為一期，電費金額要除以2才是每月電費，適用的電價級距也是兩個月用電加總來計算。

舉例來說，此次民生用電每月330度以下調漲3%，以一期（2個月）電費單來看，就是用電660度以下調漲3%。且國內住宅電價為累進計費制，每一級距有其固定電價，只有超出該級距的用電量才會按照更高的級距收費。

台電表示，此次民生用電在兼顧物價的考量下，適度調整各段級距單價，且級距愈高、調幅漸增，以促進節約能源。用戶如果夏月每期電費帳單在4500元上下，等於每月約2300元，用電約700度，調整後每月電費增加99元，平均每日約增加3元。

月用電度數如果更低，調整後電費增加幅度更少。夏月每期電費如約1300多元，相當於每月700元上下，月用電度數約330度，調整後每月電費增加21元，平均每日增加不到1元。

台電指出，整體住宅用戶中，有2/3用戶每月用電度數低於330度，電價調整後電費增加的幅度更低。

台電進一步舉例，用戶如夏月每期電費帳單約8000多元，每月約4000多元，月用電約1000度，調整後每月增加222元。每月電費如超過4000元，代表月用電超過1000度，調整後電費增加會更多，但整體住宅用戶中，僅約2%用戶每月超過1000度。

針對外界質疑烘焙業預計受電價影響的評估，台電重申，充分針對各產業影響進行評估，針對烘焙業也掌握不同經營形式可能受電價影響的狀況，均予以試算評估。

對於烘焙坊等營業場所，台電建議，可依其用電狀況評估選用時間電價，因尖離峰時間分開計費且均為單一費率，不受累進費率的影響，選用後搭配在尖峰時間節約用電，也可申請政府節能設備補助，汰換老舊耗能設備，達到節電與節省電費的雙贏效益。（編輯：楊凱翔）1130325