電纜業：因應電價調漲 4月起調高產品售價

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（中央社記者潘智義台北27日電）因應電價自4月起調漲，電線電纜廠表示，因屬用電大戶，為適當反映成本，也將自4月1日起調漲產品售價；由於台電強韌電網計畫自去年以來拉貨強勁，對業者營收貢獻度大增。

台電虧損狀況嚴峻，經濟部電價費率審議會決議，4月起電價平均調幅約11%，每度電價格由新台幣3.11元升至3.45元。

華榮今天表示，電纜業是用電大戶，為反映成本，將自4月1日起同步調高產品售價；大亞指出，電價上漲，電纜賣價也需調漲，適時反映成本，不過因電價上漲調漲電纜價格，客戶的接受度不若銅價上漲調整售價，也只能儘量反映成本。

大亞說，65%的營收來自電纜、漆包線占18%、裸銅線11%，太陽能業務雖有潛力，但目前僅占營收6%至7%；台電的強韌電網拉貨力道強勁，今年以來的表現與去年相當。

華榮指出，台電的強韌電網計畫自2020年推出，近來更因停電事故，加速推行力道，但美國聯準會（Fed）可望在今年降息的消息，帶動大宗物資價格上揚；加上國外礦場開發過度，也一度讓銅價在農曆年後大漲，期銅突破每噸9000美元。

華榮分析，疫情解封後，2022年3月銅價一度飆漲至每噸1萬237美元，7月爆跌至7500美元左右；2023年1月再達每噸9000美元，10月又跌至7900美元，直至今年3月中現貨近每噸9000美元，3月以來均價約每噸8700美元。（編輯：蘇志宗）1130327