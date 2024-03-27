不用半夜烤麵包 曾文生：下午4時前用電可省電費

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（中央社記者曾智怡、潘姿羽台北27日電）麵包店改採時間電價「半夜烤麵包」引發熱議，經濟部次長曾文生表示，台電的舉例沒有惡意，現在尖峰用電時間是從下午4時到晚上10時，只要不在這期間大量用電，就會對抑低電費有所幫助。

電價4月1日調漲，經濟部透過圖卡宣導「時間電價」可協助店家節省電費支出，遭網友反酸難不成要「半夜烤麵包」。

對於「半夜烤麵包」說法，曾文生今天在立法院接受媒體訪問解釋，台電電費收費有不同模式，台電舉的麵包店例子是表燈營業用電，意即一般小店家用電模式，為累進費率，若店家有較多烘焙設備，則會採低壓營業用電，計費方式不同，「台電舉的那個例子沒有惡意」。

至於烘焙業使用時間電價，曾文生說，去年已調整尖峰用電時間，現在尖峰用電時間是從下午4時到晚上10時，只要不在這期間大量用電，就會對抑低電費有所幫助；台電在時間電價實施後，也持續輔導相關行業調整用電做法。

他進一步說明，尖、離峰時間用電有電價差距，例如國內大型製造業年平均用電費用不到工業電價每度3.8元，正是因為有錯開尖峰用電時間。他強調，現在離峰用電不見得是在半夜，有兩段式、三段式可供選擇，歡迎用戶洽台電區處選擇適合自身的電費結構。

經濟部電價費率審議會22日決議，電價平均調幅約11%，為兼顧照顧民生、穩定物價等原則，民生調幅低於產業；小店家方面，每月700度以下電價調幅3%，701至1500度電價調幅5%，1501至3000度調漲7%，3001度以上調漲10%。（編輯：林淑媛）1130327