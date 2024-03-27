醫界籲醫院電價凍漲 經濟部：應由各單位預算補助

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（中央社記者曾智怡、潘姿羽台北27日電）電價4月起平均調漲11%，醫界呼籲凍漲醫療院所電價。經濟部次長曾文生今天表示，電價費率審議會並未討論醫院緩漲，過渡期的調整交由行政院做決定，未來應由政府各單位以編列預算方式補助。

電價4月起平均調漲11%，醫療團體、消費者文教基金會疾呼凍漲醫療院所電價。行政院長陳建仁昨天表示，電價調整如何影響醫院營運，這部分要了解醫療院所電費，占所有經營費用百分比是多少，會再做精細盤點。

曾文生今天在立法院財政委員會就電價大漲及央行升息對物價波動影響進行專題報告並備質詢，他會前接受媒體訪問表示，先前立委意見在電價審議時均有被討論，首先，每月用電330度以下住宅用電調幅從5%降至3%。

再者，特定行業類別包含農漁業、學校、社福團體電費都緩漲，醫院方面則沒有在審議會提出討論，電價費率審議會委員對醫院電費負擔能力應有不同想法。

曾文生表示，特定行業類別凍漲事宜會重新在行政院檢討，並一併考慮衛福部意見；但他也強調，電價費率審議委員會已做出決議，若要凍漲電價，各單位需針對不同行業，透過編列預算方式輔助，讓電費更能反映成本，過渡期則待行政院做出最後決定。（編輯：蘇志宗）1130327