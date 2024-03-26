新電價4月上路 百貨量販超市業祭節能措施強化效益

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（中央社記者曾智怡台北26日電）新電價4月起上路，考量內需市場熱絡，零售通路漲幅負擔較高漲幅。家樂福指出，電價調整後電費支出約占營收2%，將增加更換節電設備力道，目標再省3%用電量；全聯強調，電費調漲的成本並不會影響銷售，也會持續精進節能。

經濟部22日拍板4月起平均電價調漲約11%，其中，民生漲幅低於產業，產業用電平均調幅為12.7%，並依據用電量、景氣情形分群調整。考量內需市場熱絡，百貨、量販、超市等肩負較高調幅。

家樂福表示，全台分店室內控溫約在26度以上，並會根據人流空氣品質監控調整室溫；今年起也增加冰水主機汰換、基礎照明汰換、節能大風扇、EMS能源管理系統建置等，目標同期再省3%用電度數。家樂福預估電價調整後，電費支出占整體營收比例升至2%。

全聯表示，電費調漲的成本並不會影響商品銷售，仍持續提供平價優惠的商品，同時持續精進節電節能設施。

遠東SOGO表示，配合政府能源政策執行，若以政府提出的用電情況基準及調幅級距計算，整年度電費預計將成長約9%。SOGO長年推動ESG，已有效採取相關節電措施，將持續進行有效能源控管、改善能源績效，推動設備升級以增加能源效率，降低電價調漲影響。

新光三越也說，一直以來皆持續落實各項節能減碳措施，包含維持夏季店內溫控等，盼透過節能效益，降低電價調漲衝擊。（編輯：潘羿菁）1130326