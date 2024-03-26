中鋼前2月稅前淨利8.13億 鋼市正向趨勢不變

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（中央社記者賴言曦台北26日電）中鋼公布今年前2月自結稅前淨利新台幣8.13億元，較去年同期轉虧為盈。展望後市，中鋼認為，近期美國鋼價與鐵礦砂行情止跌回升，整體鋼市正向趨勢不變，預期未來可望逐季轉佳。

中鋼公布今年前2月合併營收608.95億元，年增6%；營業利益3.34億元，稅前淨利8.13億元，營業利益及稅前淨利皆較去年同期轉盈；累計今年碳鋼銷售量為131萬8674公噸。

中鋼指出，前2月稅前淨利較去年同期成長，主要是鋼鐵業單價上漲，單位成本下跌，加上銷售數量增加，帶動營收及營業利益同步成長；另包括礦業投資獲配股利增加，及外幣兌換損益有利，支撐業外收入上升。

觀察近期鋼市，中鋼指出，台灣景氣穩定復甦，科技業投資帶動廠房用鋼需求，且近期美國鋼價與鐵礦行情止跌回升，中國鋼材流通行情震盪回穩，美國聯邦準備理事會（Fed）3月會議後，市場預期今年降息3碼，且6月降息機率提高，有利推升大宗鋼材行情，鋼市正向趨勢不變，預期未來可望逐季轉佳。

經濟部電價費率審議會日前拍板電價調漲幅度，中鋼評估，4月1日電價調漲後，對中鋼、中龍、中鴻、中鋁、中碳等集團內部公司的用電費用將增加共約12億元。

中鋼為此啟動節能減碳措施，包含於高費率時段提升汽電共生自發電量，積極建設儲能系統。中鋼表示，至去年底為止，集團已陸續完成首套1.8MWh、第2套2.2MWh及第3套7.0MWh儲能系統。

中鋼表示，在多方努力下，集團估計共可省下約9.9億元，預期可減少8成電價漲價衝擊，將電費成長管控在2.1億元內。（編輯：楊蘭軒、張良知）1130326