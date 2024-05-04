亞太社會創新高峰會 集結百講者分享3大主軸

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（中央社記者蕭博陽南投縣4日電）第7屆亞太社會創新高峰會今天在埔里展開，針對環境韌性、經濟韌性、社會文化韌性展開主題演講、平行論壇，透過分享與對話，呈現各國面對社會問題時經由社會創新帶來改變。

行政院及各部會指導、新故鄉文教基金會主辦「韌性亞洲」亞太社會創新高峰會今天、明天在國立暨南國際大學登場，內容有專題論壇、社會創新展覽、嘉年華市集，集結國內外百名講者，分享如何透過社會創新、社會企業的實際做法，解決問題並帶來改變。

新故鄉文教基金會發布新聞稿表示，針對環境韌性、經濟韌性、社會文化韌性3大議題，展開2場主題演講、22場平行論壇、1場減塑工作坊、2場宗教社會創新圓桌論壇，透過分享與對話，呈現面對社會問題時，如何解決問題並形塑新價值，也讓世界看見台灣社創能量。

基金會表示，前中央研究院長李遠哲今天主題演講「從韌性邁向永續的進程」提及氣候變遷衝擊是當前人類面對生存最關鍵威脅，韌性能力的建置是確保人類邁向永續未來關鍵，如何善盡人、社區、企業、國家責任，才能守護賴以生存的地球。

印尼bye bye plastic bags創辦人Melati Wijsen以「改變從現在開始：如何成為改變者」為題，分享她對環境教育的熱情，及如何促進政策變革、產生影響力，鼓舞世界各地年輕人勇於宣傳並實踐自己使命；還有埔里鎮姊妹市日本出水市鶴鳥保育結合地域發展、菲律賓伊富高水梯田搶救，讓自然景觀成為活文化資產。

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基金會表示，除專題論壇，同時辦理社會創新嘉年華會暨「韌」社會創新展，結合草食百老匯蔬食市集、SDGs環保永續闖關遊戲、在地特色攤商、大學社會責任優秀團隊成果展，精選70個案例值得細細品味，明天閉幕式發表「韌性亞洲，埔里宣言」並傳承交接。

暨大校長武東星說，暨大期許成為韌性大學，在太陽能光電轉換、污水處裡、環保永續都盼成為表率，並透過大學社會責任實踐與社區分享成果，暨大今年做為高峰會合辦單位，很榮幸成為台灣向國際展現永續實力的舞台，歡迎來感受社會創新動能與魅力。（編輯：郭諭儒）1130504