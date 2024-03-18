穿山甲「皮蛋」曾斷尾剩1/3長 傷癒野放現蹤暨南大學

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（中央社記者鄭維真南投18日電）一隻野生穿山甲日前出現在國立暨南國際大學校內，被拍照傳到網路引起熱議。校方研判，應該是之前受傷治療後原地野放的「皮蛋」，呼籲大家在校園內要減速慢行。

暨大總務處組長陳真真表示，當天傍晚下班時，停車場路面有物體晃動，仔細一看發現是穿山甲，「第一次能近距離看到暨大神獸穿山甲，實在很開心」，但擔心夜色昏暗，行經車輛速度太快會發生危險，看牠跨越馬路、進入草叢，才敢放心離開。

暨大通識教育中心生態專家劉明浩說，這隻穿山甲母獸研究代號是「皮蛋」，目測體態和身型約4公斤，今年1月被發現時，背部鱗甲有擦痕，尾巴斷掉、只剩原本1/3長，傷口滲血，研判應是被狗咬傷。「皮蛋」隨後被送到農業部生物多樣性研究所急救站治療，傷癒後裝上發報器，送返暨大原地野放和監測調查活動範圍。

暨大校長武東星表示，暨大常見到穿山甲、台灣藍鵲等保育類動物，為全球排名前50大綠色大學，呼籲大家在校園開車減速慢行，尤其黃昏、夜晚視線不佳時，應遵守校園30公里速限，保護穿山甲安全。（編輯：李明宗）1130318