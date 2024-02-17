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台東穿山甲進超商逛街 店員嚇壞報警安置

2024/2/17 15:13（2/17 16:25 更新）
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一隻穿山甲16日晚逛進台東縣關山鎮某超商，店員擔心牠遭野狗攻擊，趕緊報警，警方獲報後將牠送到野灣野生動物醫院暫時安置，如檢查無大礙將儘速野放。（關山派出所提供）中央社記者盧太城台東傳真 113年2月17日
一隻穿山甲16日晚逛進台東縣關山鎮某超商，店員擔心牠遭野狗攻擊，趕緊報警，警方獲報後將牠送到野灣野生動物醫院暫時安置，如檢查無大礙將儘速野放。（關山派出所提供）中央社記者盧太城台東傳真 113年2月17日
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（中央社記者盧太城台東縣17日電）台東縣關山鎮昨晚一隻穿山甲逛到超商，因自動門感應打開，店員直覺喊「歡迎光臨」卻沒看到客人，只見一團黑進到店裡，店員趕緊報警，警方將牠送到野灣野生動物醫院安置。

台東縣警察局關山分局關山派出所長郭宗武表示，世界穿山甲日訂在每年2月的第3個週六，也就是今天，剛好昨晚有隻可愛的盔甲精靈穿山甲「夜訪超商」。

警方今天上午將穿山甲送到野灣野生動物保育協會池上野生動物醫院，醫院初步檢查未受傷。

這隻穿山甲昨晚出現在關山鎮上的一間超商，警方向媒體表示，昨晚8時許，超商店員聽到自動門打開，直覺反應喊「歡迎光臨」，抬頭卻沒看到客人，低頭看到一團黑東西爬進來，仔細一看是穿山甲。

店員擔心穿山甲受到驚嚇及野狗攻擊，趕緊撥打110請求警察協助，員警到場將穿山甲放入紙箱，今天送到野灣野生動物醫院。經獸醫檢視，穿山甲健康狀況良好，如無大礙，將會儘快擇地野放。

野灣呼籲民眾，因為人的活動範圍不斷擴張，造成野生動物棲息地受到破壞侵入，導致人與野生動物的領域 （地域）線越來越模糊，當民眾看到野生動物，千萬不要去驚擾或捕獵，大部分野生動物都沒有攻擊性，讓牠們靜靜地離開即可。期望大家建立良好保育觀念，共同做好保育工作。（編輯：郭諭儒）1130217

一隻穿山甲16日晚間在台東縣關山鎮某超商，因自動門感應打開就直接進入超商內，店員擔心趕緊報警，關山派出所員警到場後將穿山甲放入紙箱，17日上午送到野灣野生動物醫院。（關山分局提供）中央社記者盧太城台東傳真 113年2月17日
一隻穿山甲16日晚間在台東縣關山鎮某超商，因自動門感應打開就直接進入超商內，店員擔心趕緊報警，關山派出所員警到場後將穿山甲放入紙箱，17日上午送到野灣野生動物醫院。（關山分局提供）中央社記者盧太城台東傳真 113年2月17日
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