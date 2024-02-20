暨南國際大學設立長照原民專班 培育在地生力軍

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（中央社記者許秩維台北20日電）暨南國際大學獲准設立高齡長照學程原住民族專班，預計今年9月將迎來首批生力軍，為偏鄉、原鄉培育符合在地需求的專業長照人才。

國立暨南國際大學今天發布新聞稿指出，南投縣是全國老年人口比例第3高的縣市，長照人才匱乏且迫在眉睫，特別是在偏鄉的原住民部落。

為具體落實總統蔡英文的長照2.0政策目標，暨南國際大學與埔里基督教醫院繼成立護理系後，近日又獲准設立高齡長照學程原住民族專班，目前已在招生中，預計9月將迎來第一批原住民長照人才的生力軍，為偏鄉原鄉培育符合在地需求的專業長照人才。

暨南國際大學校長武東星表示，暨大自2017年起，與埔里基督教醫院攜手推動許多長照創新議題，發現最終得回歸到更多在地長照人才培育；暨大高齡長照學程的設立，希望協助偏鄉、原鄉培養更多長照人才，讓部落年輕人能兼顧經濟收入、家庭關係與部落文化傳承。

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埔里基督教醫院董事長趙文崇指出，偏鄉、原鄉缺乏長照專業人才是多數縣市共同遭遇的問題，現在透過高齡長照學程的設立，能系統化、長期的完成偏鄉長照人才培育的最後一塊拼圖，期許埔基與暨大的合作，培育更多專業且能夠返鄉服務的在地專業人才。

暨南國際大學主任秘書曾永平補充表示，從暨大與埔基長年投入在偏鄉、原鄉的長照行動中，發現偏鄉、原鄉所需的長照人才，不僅是照顧服務技術，更需有護理、社工，甚至能在偏鄉、原鄉長居創業的相關專業，因此暨大在高齡長照學程的課程設計中，融合護理、社工、長照產業管理等課程，希望為偏鄉、原鄉培育更多符合在地需求的專業長照人才。（編輯：陳政偉）1130220