暨大櫻花季遊客數創高 鳳凰教育園區櫻花也盛開

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（中央社記者蕭博陽南投縣17日電）國立暨南國際大學櫻花持續盛開，校方今天表示，春節初一到初五估有逾2萬人入校賞櫻，人數較去年成長35%；另外，鳳凰自然教育園區櫻花也盛開，2月20日至3月15日迎遊客賞櫻。

南投多處櫻花盛開，國立暨南國際大學辦理「暨大櫻花季」，暨大主任祕書曾永平今天透過新聞稿表示，春節初一到初五共湧入近5000輛車，以每車4人計算，估有逾2萬人來暨大賞櫻，相較去年春節初一到初五3600多輛車入校，今年春節暨大櫻花季遊客較去年成長超過35%，是暨大櫻花季辦理至今，春節遊客數最多的一年。

暨大校長武東星表示，目前校內數千棵櫻花持續綻放，今年櫻花季首度嘗試在夜間開放校園給遊客賞夜櫻，並與魚池鄉公所提供大型燈籠相輝映，吸引不少遊客趁夜色漫步櫻花樹下，值得一提是，賞夜櫻相關導引或照明多數採用太陽能電源，具體落實生態永續理念。

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國立台灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處鳳凰自然教育園區也種植山櫻花、八重櫻、富士櫻、河津櫻等，台大實驗林管理處今天發布新聞稿表示，園區著名櫻花隧道，是絕佳拍照景點，遊客走累可在兩旁找個好位置休息賞櫻、品茶，居高臨下遠眺濁水溪沿線美景。

台大實驗林管理處表示，2月20日至3月15日歡迎遊客賞櫻，24日起每週假日安排接駁車入園，車輛可免費停在鳳凰社區籃球場空地；園區今天辦理櫻花茶會，邀在地長輩賞櫻、品茗，善盡大學社會責任，讓長輩走出戶外親近自然、動手拓印自己的櫻花小提袋。（編輯：謝雅竹）1130217