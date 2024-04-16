李遠哲：台灣必然要收碳稅 籲政府正視全球暖化

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（中央社記者張雄風台北16日電）中研院士李遠哲今天說，台灣未來一定要走向收碳稅，才有比較高的執行力，反映排碳對環境的影響。他提到，未來不排除再向新任總統賴清德提出建言，呼籲正視全球暖化的議題。

台大風險中心今天舉辦淨零青年沙龍，邀請中央研究院士李遠哲主講「轉型不能停、公正逗陣行：對焦公正轉型前景中的青年主體」議題，並與青年對談。

針對台灣碳定價制度，李遠哲會後接受媒體聯訪表示，現在台灣收碳費，未來是一定要收碳稅，這樣執行力比較高；過去15年台灣溫室氣體排放沒有減少，要在未來的3或5年就減半、2050年要淨零，「這樣可能嗎」。

李遠哲強調，如果在社會上生活，化石燃料是最便宜的，那每個人都會用化石燃料；應該用稅收方式反映對環境的影響，才會改變社會行為。

媒體提問，是否會擔心收碳稅後反而造成「綠色通膨」。李遠哲說，通膨的問題是本來就要面對的；化石燃料無止境的進口、溫室氣體無止境的排放，這件事本來就必須要改變，當然也會對物價有影響。

中研院之前發布「台灣淨零科技研發政策建議書」，李遠哲說，這是由中研院小組撰寫，但最後他並未對此建議書簽名。他認為，建議書只是評估現在陽光、地熱有多少，「但有多少與能用多少」還是有一段差距。

李遠哲舉例，如洋流能發電，中研院可做測試，但從測試到海洋工程、甚至海洋能發電，還有很遠的路；而台灣也沒有這樣的海洋工程，要做海洋能發電應該要更務實。

李遠哲直言，他在當資政時就呼籲政府對全球暖化採取行動；未來也不排除再向新任總統賴清德提出建言。他強調不想影響內閣決定，但希望賴清德對減碳的想法是正確的。（編輯：張雅淨）1130416