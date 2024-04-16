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鴻海認養萬里600公尺白沙海灘 員工眷屬投入淨灘

2024/4/16 16:48（4/16 17:16 更新）
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鴻海16日宣布認養新北市萬里全長600公尺白沙海灘，號召集團員工眷屬每年定期清理海灘。（鴻海提供） 中央社記者鍾榮峰傳真 113年4月16日
鴻海16日宣布認養新北市萬里全長600公尺白沙海灘，號召集團員工眷屬每年定期清理海灘。（鴻海提供） 中央社記者鍾榮峰傳真 113年4月16日
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（中央社記者鍾榮峰台北16日電）鴻海今天下午宣布，認養新北市萬里（瑪鋉溪流域）全長約600公尺白沙海灘，未來將號召集團員工眷屬，每年定期清理海灘，響應聯合國生物多樣性公約，落實實踐永續行動。

鴻海透過新聞稿指出，選定萬里海灘認養計劃，與新北市政府近一年時間評估才確定。認養萬里海灘後，每年將定期清理維護，維護民眾良好的親海環境，同時會將淨灘成果，提報給環境部環境管理署。

鴻海集團環保長洪榮聰表示，結合公司各單位及志工社，號召員工與眷屬共同來淨灘，藉此將環境教育的對象從員工擴及到家庭，再一起走入社會。

鴻海指出，集團致力環境教育，內部開設環境課程，累計海內外學習人數逾200萬人次，課程內容並翻譯成多國語言，讓海外員工參與。

鴻海指出，2023年開始，集團設計一系列親子海洋活動，結合魚苗放流，食魚文化教育、種植珊瑚體驗、各類親子手作活動等，並走入漁村村里活動中心，落實本土環境教育。

鴻海表示，今年加入基隆嶼等海上探險行程，讓員工及家人除了在清潔海灘獲得成就感外，也能藉此更了解海洋、更喜愛海洋。（編輯：張良知）1130416

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