台南正副議長選舉涉賄案無罪 邱莉莉：沉冤昭雪

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（中央社記者楊思瑞台南29日電）台南市正副議長選舉涉賄案一審今天宣判，議長邱莉莉、副議長林志展等10名被告均無罪，邱莉莉受訪時一度哽咽，認為總算沉冤昭雪，林志展則說，尊重司法判決。

邱莉莉下午在議會接受媒體聯訪表示，感謝司法還她清白，更要感謝一路走來給她溫暖的親戚朋友，特別是台南市議會民進黨團議員信任，今天總算沉冤昭雪，感謝大家的關心。

邱莉莉在受訪過程中一度哽咽無法言語，轉過頭去平靜一段時間後，才再度得以發言，可以看出情緒相當激動。

林志展則僅簡單回應，尊重司法判決。

台南市議會民進黨團新聞稿指出，議長、副議長選舉案從選前到選後，一直被繪聲繪影不當言論影響，甚至使整個台南市政局動盪，如今無罪判決結果，除了感謝法院明察秋毫，也象徵整起公正性，更同時還給參與投票的台南市議會57席議員一個公道。

民進黨團指出，因為無罪判決，期許中央黨部可以適時解除邱莉莉、林志展停權處分，讓兩人得以行使身為民進黨一分子的權利，與民進黨團繼續併肩為台南努力。（編輯：郭諭儒）1130429