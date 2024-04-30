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台南正副議長涉賄無罪 民進黨市黨部籲解除停權

2024/4/30 16:41
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（中央社記者張榮祥台南30日電）台南市正副議長選舉涉賄案經過1年多時間審理，台南地方法院昨天宣判議長邱莉莉、副議長林志展等人無罪，民進黨台南市黨部主委潘新傳今天呼籲中央黨部解除邱、林2人停權處分。

潘新傳今天透過新聞稿表示，司法終於讓邱莉莉、林志展沉冤昭雪，市黨部也尊重司法審判結果，還給相關當事人公道。站在市黨部立場，希望整起事件落幕，也建議中央黨部召開中評會，解除邱、林的停權處分，讓2人得以行使黨員權利義務，且希望坊間繪聲繪影就此打住。

民進黨籍邱莉莉、林志展涉及台南市正副議長賄選案，民進黨中評會去年2月決議從重處分，停權3年。台南地院昨天則宣判邱、林等10名被告全部無罪，全案可上訴。（編輯：謝雅竹）1130430

#邱莉莉
#潘新傳
#民進黨
#林志展
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