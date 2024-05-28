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台南正副議長選舉涉賄案10被告無罪 南檢上訴

2024/5/28 10:24（5/28 10:41 更新）
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台南議長邱莉莉（右）及副議長林志展（左）。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張榮祥台南28日電）台南市正副議長選舉涉賄案經過1年多時間審理，台南地方法院4月29日宣判議長邱莉莉、副議長林志展等10名被告全部無罪，台南地檢署今天提起上訴。

南檢今天發布新聞稿指出，檢方5月15日收到台南地院判決，被告邱莉莉、林志展、郭再欽、楊志強、李文俊、黃怡萍、黃麗招、林士傑、李鎮國、高玫仙10人無罪，檢方認為原審判決認事、用法尚有違誤及未洽之處。

南檢表示，邱莉莉、林志展、郭再欽曾密集會面或電話聯絡，謀議採取賄選及恐嚇方式以達邱莉莉當選議長目的，並透過楊志強向方一峰行求賄賂，且黃怡萍、林士傑參與妨害方一峰自由行使議長投票權等行為。

此外，郭再欽、邱莉莉、林志展、李文俊、黃麗招、黃怡萍共同對李鎮國、高玫仙行賄，分別涉犯行求賄絡及期約賄絡等罪嫌。

南檢認為被告等人位居要職，久經社會歷練，對可能於己不利問題多會避重就輕，若認為是中性問題或非己所涉案情問題，多半據實陳述；被告因求議長選舉勝選而結盟，彼此間無仇隙或恩怨，自無構陷他人動機及必要。

因此，南檢依法提起上訴，希望上訴審法院撤銷原判決，再作出適當合法判決。

南檢去年3月2日宣布偵結起訴台南市正副議長涉賄案10人，分別是邱莉莉、林志展、市議員黃麗招、李文俊、李鎮國及妻子高玫仙、前民進黨中執委郭再欽、南市區漁會理事長林士傑、台南市無黨團結聯盟顧問楊志強、台南市政府地政局約用人員黃怡萍。但台南地院認定南檢所舉事證不足，證人證詞反覆，宣判邱莉莉等10名被告全部無罪。（編輯：郭諭儒）1130528

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