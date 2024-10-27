林俊憲溪北宗教後援會成立 逾200間宮廟參加

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（中央社記者楊思瑞台南27日電）台南市新營太子宮主導及邀請超過200間宮廟，今天成立「林俊憲溪北宗教後援會」，席開500桌，除民進黨立委林俊憲出席致意，台南市長黃偉哲及議長邱莉莉等人也到場。

「林俊憲溪北宗教後援會」今天在新營太子宮停車場廣場舉辦成立大會，餐會席開500桌，湧入超過5000名各宮廟信眾及支持者。後援會由新營太子宮主委許清標擔任會長，前台南市議長賴美惠與新營產業園區協進會理事長魏千芸擔任榮譽會長，後壁泰安宮總主委王子豪擔任總幹事。

除了黃偉哲出席致意，民進黨立委郭國文、林宜瑾到場表達支持，議長邱莉莉與多名民進黨市議員也上台，給予林俊憲肯定與相挺。

林俊憲致詞表示，感謝各大宮廟主事幹部、信眾以及民進黨同志、在地鄉親對他的支持與鼓勵，將繼續秉持總統賴清德「清廉、勤政、愛鄉土」精神，為台南這個城市、大家共同家園努力打拚，滿懷信心向大家致意。（編輯：李淑華）1131027