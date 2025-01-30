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地震釀來亞大樓外牆剝落 黃偉哲：若危樓應重建

2025/1/30 16:42（1/30 16:56 更新）
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台南市中西區府前路2段和大智街口的來亞大樓7、8樓30日因地震造成外牆剝落，砸中2輛汽車，所幸無人傷亡，現場周遭路段隨即封閉管制，市長黃偉哲也到場勘查，並表示應儘速啟動危老重建。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年1月30日
台南市中西區府前路2段和大智街口的來亞大樓7、8樓30日因地震造成外牆剝落，砸中2輛汽車，所幸無人傷亡，現場周遭路段隨即封閉管制，市長黃偉哲也到場勘查，並表示應儘速啟動危老重建。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年1月30日
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（中央社記者張榮祥台南30日電）嘉義縣大埔鄉今天上午發生芮氏規模5.6地震，台南市中西區來亞大樓外牆剝落砸中樓下2輛自小客車。台南市長黃偉哲表示，將請結構技師鑑定，危樓也應盡速重建。

嘉義縣大埔鄉上午發生芮氏規模5.6地震，位於台南市中西區府前路2段和大智街口的來亞大樓7樓及8樓外牆剝落，砸中樓下2輛自小客車，消防局獲報後立刻出動1車3人到場檢視救援，無人受傷受困。

市府初步調查，來亞大樓外牆磁磚及部分女兒牆剝落掉落地面，現場周遭路段隨即封閉管制。黃偉哲也到場勘查，他表示，中央曾提供補助經費協助危老重建，但大樓住戶意見未整合，遲遲未重建。

黃偉哲說，來亞大樓過去曾在颱風來襲時發生磁磚掉落，如今更因地震造成女兒牆受損、磁磚水泥掉落地面，形成公共安全問題。

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他表示，將請結構技師確認建物結構是否受損，若有問題，必須安置現有住戶，1樓店家可能也無法營業，危老建築應重視，尤其是有損害紀錄建築物，應盡速啟動危老重建。

台南市議會議長邱莉莉建議，技師若鑑定確定是危樓，有危害公共安全之虞，可比照過去合作大樓（九層樓仔）模式，由市府編列預算先拆除，後續由市府與所有權人協商。（編輯：戴光育）1140130

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