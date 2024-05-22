高虹安坦承有道德瑕疵 不該當貪污重罪

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（中央社記者林長順台北22日電）台北地方法院審理高虹安涉詐領助理費案，今天再度開庭。高虹安指出，她於零用金制度上有道德瑕疵，但不該當貪污重罪，本案攸關45萬新竹市民，盼法院公正審判。審判長表示一定獨立審判。

新竹市長高虹安被控在立委任內虛報或浮報助理酬金、加班值班費到預算上限金額，總計詐得新台幣46萬30元。台北地檢署依貪污、偽造文書等罪嫌起訴高虹安及前助理黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷、王郁文共5名被告。

台北地方法院審理期間，黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷在庭訊時均認罪，並請法官依法減刑且宣告緩刑；王郁文、高虹安則否認犯罪。北院今天再度開庭，上午進行提示證據等程序，下午開始言詞辯論。

高虹安指出，她於零用金制度上有道德瑕疵，但不應該當7年以上的貪污重罪，本案受到全國關注，雖然新竹市長選舉前6週她被爆料、捕風捉影追打，新竹市民最後還是選擇她當市長，她若被貪污判刑將面臨停職，且無法救濟，就算只判偽造文書，也會造成很多的討論。

她強調，這個案子已經不是她一個人的事，也關係到45萬新竹市民，請合議庭公正審判。審判長廖建傑則回應表示「這點請你放心，合議庭一定會獨立審判」。

高虹安表示，她從科技業進入立法院，如果一開始就想貪助理費這些小錢，可能沒有時間問政，也不會被公民團體評鑑為新任立委表現第一名。她如果要A錢，一開始叫助理拿錢給她就好了，不會找一個認識不到1個月的助理處理。

高虹安指出，因爲抽到前立委李俊俋辦公室而認識黃惠玟，黃惠玟於當年2月底跟她提議零用金制度，如果黃惠玟未建議，她壓根不會知道在立法院行之有年的零用金制度，她再三確認合法性才同意採行。

她說，她的助理們都有實際加班，時數皆超過上限，有資格合法申報請領加班費，也有在申請單簽名蓋章，她才核批，並沒有虛偽浮報，且也有助理證稱是合意回捐。

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高虹安表示，檢察官一直在扣她帽子，說她把零用金挪為私用，但她在上任前就先給陳奐宇款項，言明用來支付代墊費用，她也在群組裡表明助理若有幫她代墊費用，一定要登記請款。她對於裝潢費等使用方式一一說明，認為自己被栽贓抹黑，覺得很冤枉。

高虹安指出，如果她殺人、偷東西，或真的做了不該做的事情，一定接受處罰，但她當時接收的資訊都是認為合法，不懂自己詐欺了什麼。（編輯：張銘坤）1130522