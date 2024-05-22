高虹安涉貪案再開庭 全案將進入言詞辯論程序

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（中央社記者林長順台北22日電）台北地方法院審理高虹安涉詐領助理費案，今天再度開庭，傳喚高虹安等5名被告。合議庭上午提示相關證據詢問雙方是否有意見，程序結束後將進行言詞辯論，拚5月底辯論終結。

新竹市長高虹安被控在立委任內虛報或浮報助理酬金、加班值班費到預算上限金額，總計詐得新台幣46萬30元。台北地檢署依貪污、偽造文書等罪嫌起訴高虹安及前助理黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷、王郁文共5名被告。

台北地方法院審理期間，黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷在庭訊時均認罪，並請法官依法減刑且宣告緩刑；王郁文、高虹安則否認犯罪。

合議庭3月起密集開庭，陸續詰問包括高虹安前助理李忠庭、吳達偉及私聘助理蔡維庭等多名證人，釐清助理費申請、核銷及零用金制度。

北院上午提示此案相關證據，詢問檢察官、被告及辯護人有無意見，提示證據程序結束後，接著進入言詞辯論程序另排定5月29日進行辯論程序，合議庭日前加定5月29日下午及5月31日上午作為預備庭。（編輯：戴光育）1130522