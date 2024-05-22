高虹安稱立院零用金行之有年 法官：這樣不對啦

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（中央社記者林長順台北22日電）台北地方法院審理高虹安涉詐領助理費案，今天再度開庭。高虹安在庭上表示，助理回捐零用金在立法院行之有年，非她獨創。審判長指出，「這樣不對啦」，助理薪資是用於養家的。

新竹市長高虹安被控在立委任內虛報或浮報助理酬金、加班值班費到預算上限金額，總計詐得新台幣46萬30元。台北地檢署依貪污、偽造文書等罪嫌起訴高虹安及前助理黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷、王郁文共5名被告。

台北地方法院審理期間，黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷在庭訊時均認罪，並請法官依法減刑且宣告緩刑；王郁文、高虹安則否認犯罪。北院今天再度開庭，上午進行提示證據等程序。

高虹安提出包括民進黨立委助理薪資回捐列表，她表示連資深立委都這麼做，可見這是立法院行之有年的事情，並非她所獨創。

審判長廖建傑指出，「這樣不對啦」，他很難想像制定勞動基準法的立法院，怎麼會有如此行之有年的作法，助理的薪資應該是帶回去養家的。

5名被告被問到對筆錄有無意見時，王郁文再度提到去年4月間在北檢偵訊時有16分鐘沒有錄音錄影。

至於「消失的16分鐘」講了什麼，王郁文律師表示，檢察官提到「就是要偵辦高虹安，王郁文只是沾上一點邊」，律師詢問起訴高虹安是不是上級決定的，檢察官回答「是」。（編輯：戴光育）1130522