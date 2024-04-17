助理費案 陳奐宇：高虹安要求銷毀手機刪紀錄

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（中央社記者林長順台北17日電）北院審理高虹安涉嫌詐領助理費案，今天繼續詰問高女前助理陳奐宇。陳奐宇表示，案件爆發後，高虹安曾要他們不要對外發言，會幫忙找律師，並要他們把手機銷毀，以及刪除電腦紀錄。

新竹市長高虹安被控在立委任內虛報或浮報助理酬金、加班值班費到預算上限金額，總計詐得新台幣46萬30元，北檢依貪污、偽造文書等罪起訴高虹安、黃惠玟及前助理陳奐宇、陳昱愷、王郁文等5名被告。

台北地方法院審理期間，黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷在庭訊時均認罪，並請法官依法減刑且宣告緩刑；王郁文、高虹安則否認犯罪。合議庭於3月27日以證人身分傳喚黃惠玟到庭詰問；4月10日繼續詰問黃惠玟及陳奐宇。今天上午詰問陳奐宇與陳昱愷，下午將傳喚高虹安男友李忠庭作證。

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檢方提示調查局筆錄，提到陳奐宇當時表示，高虹安在案件爆發後，要求他與助理黃鈴惠到新竹市香山一處套房，現場只有他們3人。高虹安告訴2人助理費的事情，不要隨便對外發言，有記者探聽也不要講。高女會幫他們找律師。

陳奐宇在筆錄中指出，高虹安要求他把手機內的資料刪除，但刪除的資料可能被還原，最好把手機銷毀，還要他回台北轉告黃惠玟，並要求黃鈴惠刪除電腦內的資料。檢察官問當時的陳述是否正確，陳奐宇回答正確。（編輯：張銘坤）1130417