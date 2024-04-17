高虹安涉詐領助理費案 北院開庭詰問男友及前助理

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（中央社記者林長順台北17日電）台北地院審理高虹安涉詐領助理費案，10日以證人身分傳喚前助理黃惠玟、陳奐宇進行詰問。北院今天繼續詰問陳奐宇，並延續詰問陳昱愷、高虹安、王郁文、高虹安男友李忠庭等人。

新竹市長高虹安被控在立委任內虛報或浮報助理酬金、加班值班費到預算上限金額，總計詐得新台幣46萬30元，北檢依貪污、偽造文書等罪起訴高虹安、黃惠玟及前助理陳奐宇、陳昱愷、王郁文等5名被告。

台北地方法院審理期間，黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷在庭訊時均認罪，並請法官依法減刑且宣告緩刑；王郁文、高虹安則否認犯罪。合議庭於3月27日開始審理程序，以證人身分傳喚黃惠玟到庭詰問；4月10日繼續詰問黃惠玟及陳奐宇。

北院預計今天一整天及5月15日繼續詰問陳奐宇、陳昱愷、高虹安、王郁文、高虹安男友李忠庭、前助理吳達偉、私聘助理蔡維庭；5月15日下午、5月22日全天、5月29日上午言詞辯論。（編輯：李錫璋）1130417