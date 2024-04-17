詐領助理費案開庭 李忠庭：高虹安曾用人民幣補發薪水

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（中央社記者林長順台北17日電）北院審理高虹安涉嫌詐領助理費案，今天詰問前助理李忠庭。李忠庭證稱月薪5萬2000元，一度降為3萬元，高用微信補他人民幣2萬1000元；檢察官問是否報稅，李說，「應該沒有」。

新竹市長高虹安被控在立委任內虛報或浮報助理酬金、加班值班費到預算上限金額，總計詐得新台幣46萬30元。台北地檢署依貪污、偽造文書等罪起訴高虹安、黃惠玟及前助理陳奐宇、陳昱愷、王郁文共5名被告。

台北地方法院審理期間，黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷均認罪，請法官減刑並宣告緩刑；王郁文、高虹安否認犯罪。合議庭今天上午以證人身分詰問陳奐宇與陳昱愷，下午詰問李忠庭與高虹安。

李忠庭指出，他擔任高虹安公費助理期間，並未約定薪資，由高虹安決定，希望給高最大的彈性，一開始新台幣4萬餘元，他也同意；民國109年5月份薪資為新台幣5萬2000元，同年6月間因新人加入被調整為3萬元。

李忠庭表示，當時他非常忙碌，所以表達不悅，高虹安說會補給他一點薪水。109年5月以微信轉帳人民幣6000元到他的中國銀行帳戶，6月至10月又各轉帳人民幣3000元給他，總計人民幣2萬1000元，折合新台幣約10萬元，直到他同年11月調薪才停止。

檢察官詢問為何高虹安要以人民幣轉帳，李忠庭表示，高虹安提到當時沒有機會用到人民幣，而他剛好也有中國銀行帳戶，所以才同意。檢察官再問人民幣2萬1000元是否申報綜合所得稅，李忠庭回答「應該沒有」，但強調並非避稅，這筆錢與零用金無關。

律師問到，高虹安是否以個人的錢支付辦公室支出，李忠庭證稱，高虹安曾支付部分辦公室裝潢費用、非公費助理薪資、公用手機通信費及網路費、辦公室尾牙聚餐，還有一些小額的辦公室費用。

檢察官接著問辦公室裝潢費如何分攤，李忠庭說，當時報價90萬元，扣除立法院補助費用，他與高虹安約定各付20萬元，後來沒有補助的費用增加到48萬8000元，增加的8萬8000元由他支付。高虹安一開始給他現金5萬元，剩下的先由他墊付。

檢察官問李忠庭偵查時曾說，「公積金（零用金）就是要還我錢的」是什麼意思。李忠庭表示不記得當時要表達的意思，但現在覺得不合理，如果是要還他錢，應該在零用金制度設立後就把錢給他。

檢察官指出，依據帳冊，李忠庭曾在109年5月及11月間分別請領8萬元及8萬8000元零用金。李忠庭說，並非自己主動請款，而是黃惠玟跟他說零用金還有一些錢，希望幫忙出一些，不要讓他和高虹安出那麼多裝潢費用。

李忠庭曾具狀表示，高虹安在本案發生前以個人帳戶轉帳25萬元給他，檢察官質疑是否是意識到即將東窗事發，才趕緊結清代墊款。李忠庭回答，「當然不是」，強調這是他和高虹安之間的私人債務，與零用金沒有關係。

檢察官最後表示，李忠庭的證詞和本案沒有關聯，詳細原因等到辯論時再行論述。（編輯：蕭博文）1130417