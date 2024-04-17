偵查中沒有的對話紀錄冒出 高虹安：舊電腦找到

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（中央社記者林長順台北17日電）北院審理高虹安涉嫌詐領助理費案，今天以證人身分詰問高虹安。檢察官質疑偵查中沒有的LINE對話紀錄在審理中出現，高虹安表示，她去以前租屋處找到舊電腦，登入後發現舊的對話紀錄。

新竹市長高虹安被控在立委任內虛報或浮報助理酬金、加班值班費到預算上限金額，總計詐得新台幣46萬30元，北檢依貪污、偽造文書等罪嫌起訴高虹安、黃惠玟及前助理陳奐宇、陳昱愷、王郁文5名被告。

台北地方法院審理期間，黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷在庭訊時均認罪，並請法官依法減刑且宣告緩刑；王郁文、高虹安則否認犯罪。合議庭今天上午以證人身分詰問陳奐宇、陳昱愷，下午詰問高虹安前助理李忠庭與高虹安。

高虹安指出，黃惠玟跟她介紹零用金制度時，提到助理們會同意捐錢公用，她的認知像「募捐」，企業界沒有這種制度，但她不確定這種方式在立法院觀感好不好，「現在看起來很差」。

高虹安表示，她不會記錄助理的加班時數，但她都知道助理們在加班，剛到立法院時曾經提到要做「打卡系統」，不過，黃惠玟說立法院沒有人在用打卡系統，這樣做會「上新聞」。

檢方詢問助理加班時數是否有客觀紀錄，高虹安指出，客觀紀錄很多，在LINE群組可以看到助理工作狀況，行事曆上琳瑯滿目行程，黃惠玟也會不定時跟她回報助理加班情況。

檢察官質疑王郁文109年8月的加班費拿到同年9月申報，高虹安回答「印象中是這樣」，她強調，助理每個月的工作時數均超過加班時數。

高虹安在本案審理期間陳報一份LINE對話紀錄，要證明助理加班狀況，檢方質疑為何在偵查中沒有，卻在審理時出現；高虹安說，她換手機時，LINE的紀錄沒有轉到新的手機，但她去以前租屋處找到1台舊電腦，登入後發現有舊的對話紀錄。

審判長在庭末諭知5月15日再開審理庭，詰問證人蔡維庭、前助理吳達偉及王郁文，並表示加定5月29日下午及5月31日上午作為預備庭。（編輯：陳仁華）1130417