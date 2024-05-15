高虹安案開庭 王郁文：離職前捐1月薪水當零用金

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（中央社記者林長順台北15日電）台北地院審理高虹安涉嫌詐領助理費案，今天詰問同案被告、前助理王郁文、吳達偉、私聘助理蔡維庭。王郁文證稱，離職前黃惠玟請她捐1個月薪水當零用金，為了辦公室經營，她同意繳回。

新竹市長高虹安被控在立委任內虛報或浮報助理酬金、加班值班費到預算上限金額，總計詐得新台幣46萬30元。台北地檢署依貪污、偽造文書等罪起訴高虹安、黃惠玟及前助理陳奐宇、陳昱愷、王郁文共5名被告。

台北地方法院審理期間，黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷在庭訊時均認罪，並請法官依法減刑且宣告緩刑；王郁文、高虹安則否認犯罪。合議庭今天詰問蔡維庭、吳達偉及王郁文。

吳達偉指出，他在高虹安辦公室任職期間，不知道有零用金制度，會於偵查中表示助理費要繳回是違法的，是受媒體報導影響，當時自己沒有充分的資訊及法律專業作判斷。應由法官來判定。就他的認知，黃惠玟管理的薪資、雜費、文具等款項，應該是立法院發放的公款。

蔡維庭則證稱，高虹安是他在鴻海任職時的主管，曾協助高虹安辦公室研究LINE機器人、協助經營個人官網，也會幫忙高虹安剪輯問政質詢的影片。他與高虹安間的聯繫窗口是李忠庭。李忠庭曾給他2筆共6萬元，但他對錢的來源並不清楚。

公訴檢察官表示，蔡維庭開發軟體，沒有固定薪資，實際上並不是高虹安的助理，不過，高虹安表示，蔡維庭幫立委辦公室寫程式、做選民服務，也收到工作酬勞，實質上就是執行立委工作的助理。

王郁文指出，她於民國109年2月到9月間擔任高虹安的公關助理，負責媒體公關、社群經營、選民服務等工作，她一開始上班就知道有零用金制度，高虹安不曾向她談過零用金制度，也沒提過她若不捐，會被處罰或不利對待。

王郁文表示，黃惠玟在她離職前告知辦公室裝潢費可能不夠，詢問她可不可以將9月薪水留下，這樣零用金才有餘裕，她想說好聚好散，也希望辦公室有好發展，同意繳回。（編輯：張銘坤）1130515