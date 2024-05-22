高虹安助理捐薪扯上柯建銘 柯：只有加薪絕無回捐

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（中央社記者林敬殷台北22日電）台北地院審理新竹市長高虹安於立委任內所涉貪污案，高在法庭辯稱，民進黨立委柯建銘的助理也繳回部分酬勞。柯建銘表示，犯罪就是犯罪，請高虹安「趕快認罪吧！」他辦公室的助理只有加薪，絕無回捐，請勿亂言。

台北地院審理高虹安於立委任內所涉貪污案，今天開庭實體辯論，上午提示證據階段，高虹安在法庭上舉例，柯建銘的助理也繳回部分酬勞，代表以這種方式建立辦公室零用金非她獨創，而是立法院行之有年的常態，審判長廖建傑一臉慎重說「這樣不對啦！」

柯建銘發出新聞稿回應，請高虹安好好面對司法，不要轉移焦點，試圖脫罪。

柯建銘指出，30多年來他辦公室「只有加薪，絕無回捐」，否則助理早就離職，他如何培養如此多資深專業助理。眾所周知，請勿亂言。

柯建銘說明，他辦公室助理的穩定性，是全立法院最高，培養出很多專業、資深的幕僚，這次新內閣的部長、次長皆有出自他辦公室經多年歷練的資深同仁。

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柯建銘提到，他辦公室的助理薪資、福利，甚至還有獎金補助進修，包括4人取得博士學位，及3位博士候選人。上述皆以他本人薪資及他的財務能力盡力為之，才能營造穩定的助理工作環境，當然助理薪資與立院其他辦公室比較相對優渥。

柯建銘強調，請高虹安好好面對司法，勿鬼扯他辦公室及任何立法院資深立委辦公室有回捐之事，如此並非阻卻違法之事由，犯罪就是犯罪，「趕快認罪吧！」（編輯：張若瑤）1130522