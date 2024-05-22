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台中捷運持刀傷人案 男子涉殺人未遂遭檢聲押
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高虹安涉貪案開庭 黃惠玟：裝潢費報帳很奇怪

2024/5/22 18:05（5/22 18:33 更新）
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台北地方法院審理新竹市長高虹安於立委任內涉詐領助理費案，22日再度開庭，傳喚高虹安（前左）等5名被告。中央社記者林長順攝 113年5月22日
台北地方法院審理新竹市長高虹安於立委任內涉詐領助理費案，22日再度開庭，傳喚高虹安（前左）等5名被告。中央社記者林長順攝 113年5月22日
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（中央社記者林長順台北22日電）台北地方法院審理高虹安涉詐領助理費案，今天再度開庭。高虹安前助理黃惠玟提到台中服務處裝潢費請款非常奇怪，高虹安表示，裝潢費47萬元，民眾黨付25萬元，其餘錢在卸任前付清。

新竹市長高虹安被控在立委任內虛報或浮報助理酬金、加班值班費到預算上限金額，總計詐得新台幣46萬30元。台北地檢署依貪污、偽造文書等罪嫌起訴高虹安及前助理黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷、王郁文共5名被告。

台北地方法院審理期間，黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷在庭訊時均認罪，並請法官依法減刑且宣告緩刑；王郁文、高虹安則否認犯罪。北院今天再度開庭，上午進行提示證據等程序，下午開始言詞辯論。

合議庭提示高虹安呈報一筆台中服務處的23萬元裝潢費，檢方指出，109年11月施工的裝潢費，高虹安卻拖到111年12月25日上任新竹市長前一刻才繳，可見自始就不想付這筆錢。高虹安表示，這個資料可以具體證明，她確實有支出台中市服務處裝潢費。

黃惠玟此時主動發言，表示她記得任內已跟民眾黨結清裝潢費25萬元款項，後來廠商又傳真請款23萬元，讓她覺得非常奇怪，也很費解，讓她很不舒服，也成為她離職的主因。

黃惠玟說，負責裝潢的是建設公司陳姓董事長，本來講好不用錢，也不需要開發票，高虹安與前助理李忠庭覺得賺不到這筆錢，這筆錢被民眾黨賺走了，李忠庭找另一家公司開發票交給她報帳，高虹安還為此「K」她了一頓。

高虹安則表示，台中服務處裝潢費共47萬元，她很感謝黃惠玟跟民眾黨溝通先支付25萬元，當時陳董說都記在帳上，在她卸任前還掉就好，黃惠玟離開後不是不用算，帳仍然在她頭上。這件事只有付錢，沒有賺錢的問題，黃可能有誤解。

被問到對筆錄有無意見時，王郁文再度提到去年4月間在北檢偵訊時有16分鐘沒有錄音錄影。至於「消失的16分鐘」講了什麼，王郁文律師表示，檢察官提到「就是要偵辦高虹安，王郁文跟只是沾上一點邊」，律師問說起訴高虹安是不是上級決定的，檢察官回答「是」。

審判長詢問除了「消失的16分鐘」，其他筆錄有無被不當取供，王郁文與律師都回答「沒有」。王郁文律師另表示，原先以為檢方要偵辦高虹安的問政費用，最後卻以助理費起訴王郁文。（編輯：張銘坤）1130522

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