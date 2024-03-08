高虹安案錄音羅生門 柯文哲：司法機關需解釋

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（中央社記者郭建伸台北8日電）檢方偵訊新竹市長高虹安前助理暫停錄音16分鐘成為羅生門。民眾黨主席柯文哲今天表示，消失的16分鐘不單單是高虹安問題，他相信全台灣所有被偵訊的人，若遇到這問題都會不服氣，需要解釋的是司法機關。

柯文哲今天出席民眾黨團會議，並在會議結束後接受媒體訪問。媒體詢問，如何看待檢方偵訊高虹安前助理有消失的16分鐘錄音。

柯文哲表示，司法是國家最後一道防線，本來就應該要被人民信任，今天問題是，偵訊過程中有16分鐘錄音不見，而且當事人指控檢察官曾向她說「我們就是要判高虹安有罪」，並要求前助理配合。

柯文哲表示，消失的16分鐘不單單是高虹安問題，他相信全台灣所有被偵訊的人，若遇到這問題同樣會不服氣，錄音不應當消失，更何況這消失的錄音涉及前助理指控檢查官恐嚇。

柯文哲表示，這件事情需要解釋的是司法機關，「要不要出來說明那16分鐘不見？」

此外，行政院會昨天通過道路交通管理處罰條例相關修法，調整交通違規記點及檢舉措施，媒體詢問如何看待。

柯文哲表示，本來法律定出來就應該遵守，但今天很大的問題是，政府常定出很難遵守的法律，例如不戴安全帽被警察看到是違法，但警察沒看到就不違法，「這不是告訴老百姓，你不要被抓到就好？」

柯文哲表示，據他所知，全台灣的交通標誌就沒有統一，「這不是很好笑嗎？」所以結論是，懶惰的政府不應用懶惰的方法解決懶惰的問題。

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此外，國民黨立委翁曉玲日前提修法，將現行總統大選一輪投票制，改為二輪投票制，避免產生少數政府。但外界解讀，由於2024總統大選柯文哲得票第3名，此舉是為卡柯文哲再度參選總統，以便屆時可訴諸藍綠對決。

對此，柯文哲表示，他個人是沒意見，如果純粹以民眾黨發展來講沒有差，國民黨也不要那麼有自信，「誰贏誰輸這很難講」。但柯文哲也說，這涉及總統選制改變，恐怕要好好討論。（編輯：蘇龍麒）1130308