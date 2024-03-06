高虹安出庭多名里長聲援 綠議員質疑自導自演

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（中央社記者魯鋼駿新竹市6日電）竹市長高虹安今天到台北地院開庭，部分竹市里長到場聲援。有竹市議員說，民眾發現新竹農產運銷公司幹部到場督軍，疑自導自演。市府表示，該公司幹部有請假，里長自發支持。

台北地院審理高虹安涉詐領助理費案，北院今天再開準備程序庭，傳喚高虹安等5名被告到庭，勘驗筆錄的錄音錄影光碟。

陳建名今天發布新聞稿指出，新竹市長選舉過後，高虹安即安排親信彭椿榮與蔡文盛進入新竹農產運銷公司擔任總經理及副總經理，2人今天竟出現在台北地院門口，將農民攤商等產銷專業置之不理。

陳建名指出，新竹市部分里長今天到台北地院外，宣稱是自發性聲援高虹安，但有民眾提供現場照片，證實彭椿榮與蔡文盛等人在現場點名指揮，分明是自導自演。

陳建名說，彭椿榮與蔡文盛在公務上班時間出現在與職務無關的場合，質疑是否有按照公務程序向主管機關告假，現場里長揮舞的大旗等製作經費，是否由公務經費支出，都應清楚向市民說明。

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民進黨新竹市議員楊玲宜於稿中表示，部分里長為了守住里內建設款或活動補助款，配合北上演出聲援高虹安戲碼，農產運銷公司的正副總經理更是不務正業，利用上班期間出席與職務無關的場合。

對此，新竹市政府行政處長吳皇昇向中央社記者表示，農產運銷公司總經理及副總都有依照規定請假，以私人名義關心並支持市長，里長們都自發自願前往支持並藉此表達市民心聲。（編輯：林恕暉）1130306