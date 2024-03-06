涉貪案開庭 高虹安：訴訟不影響推動新竹市政

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（中央社記者林長順台北6日電）台北地院審理高虹安涉詐領助理費案，北院今天再開準備程序庭，傳喚高虹安等5名被告到庭，勘驗筆錄的錄音錄影光碟。高虹安庭後受訪時強調，開庭絕對不會影響新竹市政的推動。

高虹安表示，她現在1天當2天用，加倍努力拚新竹市政，如果大家像關注訴訟一樣的關注新竹市政，可以發現短短2個月已有14項公共工程建設開工或啟用，平均3至4個工作天就有1項工程開工或啟用，她非常感謝市府團隊的努力。

她說，儘管訴訟程序持續進行，絕對不會因為幾次開庭影響到新竹市政的運行，她一定會負責任把新竹市政顧好，因為這是市民對她的期盼，也是她對市民的承諾。

有部分新竹市里長到北院聲援高虹安。高虹安表示，她非常感謝里長們北上聲援，心裡相當感動，她雖然只上任1年多，但每次里長座談會、里政報告她都親自出席，與里長交流，努力實現里長的陳情。

高虹安律師指出，今天勘驗過程非常順利，下週就會勘驗完畢，絕對沒有像檢察官提到要3年才會勘驗完畢。根據勘驗可以得知，檢察官或調查站在製作筆錄時，對於有利高虹安的證述刻意沒有記載，甚至用錯誤或不當的前提詢問相關證人。

新竹市長高虹安被控在立法委員任內自民國109年2月27日起至109年11月止，浮報助理酬金及加班費新台幣46萬30元，依貪污治罪條例公務員利用職務上之機會詐取財物罪、刑法使公務員登載不實罪嫌起訴高虹安及前助理黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷、王郁文等5名被告。

台北地方法院於去年先後傳喚5名被告進行準備程序。黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷在庭訊時均認罪，對檢察官起訴事實均不爭執，並請法官依法減刑且宣告緩刑。王郁文、高虹安則否認犯罪。

高虹安去年開庭時指出，王郁文在北檢偵訊時，有16分鐘突然中斷而沒有錄音錄影，在筆錄上完全看不到這樣的記載；另外，檢方分別偵訊助理陳奐宇、陳昱愷時，2人證詞有利於她的部分，沒有記在筆錄裡，她聲請勘驗4名助理在偵查階段的錄影錄音光碟。

北院上午再開準備程序庭，勘驗高虹安聲請的偵訊光碟，包括王郁文、陳奐宇、陳昱愷的偵訊錄音、錄影，13日將再勘驗黃惠玟的偵訊光碟。

另外，公訴檢察官上次開庭時指出，偵訊光碟全部勘驗完可能要花上2年至3年時間，有延遲訴訟之嫌，高虹安律師要求公訴檢察官道歉，不過，法官要求律師就程序問題發言，而未繼續這個話題。（編輯：龍柏安）1130306

台北地方法院審理新竹市長高虹安涉於立委任內詐領助理費案，112年已陸續傳喚高虹安及4名助理。北院6日上午再開準備程序庭，勘驗筆錄的錄音錄影光碟。圖為高虹安（中）應訊後於中午左右離開北院。中央社記者張新偉攝 113年3月6日