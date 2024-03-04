更多編輯台推薦新聞：
公費流感疫苗3/5全民開打 接種地點須知一次看
生活

公費流感疫苗3/5全民開打 接種地點須知一次看

LeBron James用1475場達標4萬分 賈霸生涯1560場都沒辦到
運動

LeBron James用1475場達標4萬分 賈霸生涯1560場都沒辦到

專訪／沉浸式體驗傳遞克蘇魯恐怖 田邊剛解密洛夫克拉夫特
文化

專訪／沉浸式體驗傳遞克蘇魯恐怖 田邊剛解密洛夫克拉夫特

影片／巨人交流賽姜建銘呂明賜投打 阿部慎之助蹲捕重現經典
運動

影片／巨人交流賽姜建銘呂明賜投打 阿部慎之助蹲捕重現經典

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會
高虹安
新聞專題
高虹安
首頁 / 社會

高虹安涉貪污案 北院預計5月底辯論終結

2024/3/4 19:00（3/4 19:34 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北地院審理高虹安（前中）涉詐領助理費案，去年已陸續傳喚高虹安及4名助理。合議庭規劃3月6日至5月間密集開庭。（中央社檔案照片）
台北地院審理高虹安（前中）涉詐領助理費案，去年已陸續傳喚高虹安及4名助理。合議庭規劃3月6日至5月間密集開庭。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北4日電）台北地院審理高虹安涉詐領助理費案，去年已陸續傳喚高虹安及4名助理。合議庭規劃3月6日至5月間密集開庭，希望能在5月29日辯論終結，再擇期宣判。一審判決預計下半年出爐。

根據規劃，台北地方法院合議庭將於3月6日、13日上午召開準備程序庭，勘驗筆錄的錄音錄影光碟；3月27日上午、4月10日全天、4月17日上午詰問證人（共同被告部分）；4月17日下午、5月15日上午詰問證人；5月15日下午、5月22日全天、5月29日上午言詞辯論。

新竹市長高虹安被控在立法委員任內自民國109年2月27日起至109年11月止，要求公費助理黃惠玟等人配合，以虛報或浮報助理每月受領酬金、加班值班費到預算上限金額，並將虛報或浮報的差額繳回給高虹安，供高虹安自行決定用途及運用。

台北地檢署統計，高虹安浮報助理酬金及加班費，總計詐得新台幣46萬30元，依貪污治罪條例公務員利用職務上之機會詐取財物罪、刑法使公務員登載不實罪嫌起訴高虹安、黃惠玟及前助理陳奐宇、陳昱愷、王郁文等5名被告。

台北地方法院於去年9月25日、10月2日、11日先後傳喚5名被告進行準備程序。黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷在庭訊時均認罪，對檢察官起訴事實均不爭執，並請法官依法減刑且宣告緩刑。王郁文、高虹安則否認犯罪。（編輯：李錫璋）1130304

（中央社製表）
（中央社製表）
高虹安
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
172.30.142.206