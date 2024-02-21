挨告誣告聲請函詢資策會 高虹安駁：莫名其妙

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（中央社記者劉世怡台北21日電）新竹市長高虹安遭教授陳時奮自訴誣告案，北院今開庭。陳的律師聲請向資策會函詢高女任職時簽署的研究契約；高稱莫名其妙，她當時是員工，不適用委託學界契約，更無函詢必要。

全案緣於，旅美教授陳時奮於民國110年9月間在臉書（Facebook）以標題「被指導教授除名的高虹安」發文，指「在李傑的學術履歷，高虹安被除名了」等語，同年10月間再度在臉書發文，指「高虹安沒有自己的博士研究」。

高虹安對此向台北地檢署提告陳時奮涉加重誹謗罪嫌。檢察官比對資策會研究報告、相關期刊論文及高虹安的博士論文，查出有18處內文相同近似、圖樣相同、表格內數據相同的狀況，認為陳時奮經合理查證並仔細比對後發表言論，將陳時奮不起訴處分。

陳時奮認為，高虹安意圖使他受到刑事懲戒或處分，向台北地方法院提起刑事自訴，控告高虹安涉嫌刑法誣告罪。

北院今天開庭，高虹安到庭，陳時奮因在美國大學任教中而未出庭，委由律師洪士傑發布聲明及在庭上聲請調查證據。聲明呼籲高虹安誠實面對抄襲，勇敢承認濫訴誣告，讓本件自訴案落幕。

洪士傑庭上表示，聲請向資策會函詢高虹安在任職時，所簽署相關的契約文件，依據所知的專案計劃需簽署研究契約，且若公開發表研究成果，要依特定格式詳列謝詞，而高女的博士論文所列謝詞，就是來自契約要求，且謝詞是後來才增補上去的；聲請勘驗高女博士論文在網路上下架的事實。

高虹安在庭上反駁，真是莫名其妙，對方提的契約是資策會委託學界做研究時用的，當時她是資策會的員工，又不是學界，這份契約怎會跟她有關。

委任律師柯志諄補充表示，高虹安當時是資策會的員工，不適用這份委託學界研究的契約，勘驗論文網站下架，也與本件誣告無關，沒有勘驗必要，這是在浪費司法資源；自訴人要負舉證責任，且應先了解提告自訴內容是什麼，而不是拿了一個空白的契約範本，要求法院做調查。

柯志諄指出，本件核心為誣告，並非著作權法及侵權，自訴人不要扯著作權法及侵權，這樣是在浪費時間。

陳時奮委任律師洪士傑表示，本案是一個自訴案件，自訴人陳時奮沒有公權力，他認為自己被誣告，他本來就有權力向法院聲請調查證據。

洪士傑指出，這次聲請向資策會函詢高虹安任職時，所簽署相關的契約文件，是因為高虹安確實在博士論文裡面，沒有引註她是在資策會任職的相關資料，這部分可以從資策會事後對高虹安提告的緣由來看，所以這次聲請的調查證據部分，是陳時奮正當權利的行使，並不是浪費司法資源。

法官蔡宗儒諭知，自訴人聲請調查證據要細緻化，要調什麼樣的契約資料，應敘明理由，否則範圍太廣，像是在釣魚；勘驗論文下架部分，也應說明哪個網站，要輸入哪些字詞，合議庭再審酌有無必要，給予自訴人3週時間，以書面陳報調查證據，全案候辦。

此外，民進黨前立委鄭運鵬不滿民眾黨前發言人徐千晴指他的徵才廣告「猶如詐騙集團讓人卻步」，提告求償，二審今天改判徐女賠15萬元。

徐千晴今天陪同高虹安出庭時受訪表示，當時民進黨的徵才頁面，確實很多資料都不清楚，她當時有盡力查證，對於二審判決結果，感到遺憾。（編輯：張銘坤）1130221