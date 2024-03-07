高虹安案暫停錄音效應 法務部通函要求全程錄音

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（中央社記者劉世怡台北7日電）國民黨立委吳宗憲今天說，檢方對高虹安助理偵訊時，暫停錄音16分鐘導致各說各話成羅生門，但依法偵訊就應全程錄音，建議發函重申此要求。法務部長蔡清祥認同，將通函各地檢。

立法院司法及法制委員會今天邀請法務部部長蔡清祥率所屬單位主管列席報告業務概況及立法計畫，並備質詢。

吳宗憲提及，曾任檢察官的他，不是要找誰麻煩，但針對新竹巿長高虹安案件偵查期間，檢察官偵訊高女助理卻未全程錄音，導致此暫停沒錄音的16分鐘發生什麼事各說各話，建議法務部重申並發函，依法偵訊就應全程錄音。此外，若要中斷錄音應載明筆錄中斷的原因，尤其在矚目案件更要注意。

吳宗憲表示，台北地院開庭時，高虹安的女助理主張暫停的16分鐘期間，檢察官說「上面交待要起訴」，這部分變成羅生門已傷害司法；他沒有辦法理解，地院蒞庭公訴檢察官竟然還好意思去嗆女助理指稱，當初會中斷是因為檢察官與女助理的律師溝通交換法律觀念，因為是檢方不對在先（被抓包沒有全程錄音），態度上卻強硬頂回去。

蔡清祥表示，願意來重申及要求辦案檢察官，依據刑事訴訟法程序偵訊時，應全程錄音，就要照做，將發函及補充說明給各地檢。

另一方面，國民黨立委翁曉玲質疑保外就醫的前總統陳水扁近期可參加造勢活動，又為女兒打訴訟，是否其身體狀況已改善，應可回監獄執行。

蔡清祥表示，獄方每3個月會訪視陳水扁，確認是否還符合保外就醫狀況，且有取得醫院醫生評估報告，才做最後審核。

矯正署長周輝煌補充表示，要求醫院就陳水扁身體狀況出具證明供獄方審核，原本由高雄長庚醫院以及義大醫院為陳水扁診斷，針對陳水扁近期爭議事件，另增加第3家的台南奇美醫院做專業診斷，獄方會持續就陳水扁身體狀況審核是否符合保外就醫，依法處理；保外就醫部分，一般人只需提供1家醫院專業診斷即可，目前陳水扁是由3家醫院做專業診斷。

翁曉玲建議，針對這3家醫院診斷報告，應再由第三人做專家鑑定，她懷疑這些醫生或醫院診斷報告，可能有假證明，陳水扁保外就醫至今已9年，全台灣都在看這事情演變，希望矯正署就審核部分，要做到公平及平等。

此外，民進黨立委吳思瑤表示，前衛生署長楊志良譏諷她50歲不可能生、絕子絕孫，她個人遭受歧視事小，但她要藉由這個機會，化成正向意義，努力透過立法，仿效先進國家，把散落在各專法的反歧視條款，融合為一部「反歧視法」或「平等法」，以保障人權，希望法務部能提出相關草案。

蔡清祥回應表示，吳思瑤的提案非常有建設性，會將案子提到行政院人權及轉型正義處，由他們主責討論。（編輯：方沛清）1130307