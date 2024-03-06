被馮光遠指抄襲人渣俗辣 高虹安聲請自訴遭駁

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（中央社記者林長順台北6日電）媒體人馮光遠於111年9月間在臉書貼文，指新竹市長高虹安涉抄襲是「人渣俗辣」，被高女提告公然侮辱，北檢予不起訴處分。高女聲請准許提起自訴，北院裁定駁回，不得抗告。

民國111年九合一選舉期間，高虹安論文是否抄襲引發爭議，馮光遠於111年9月20日在臉書貼文，指他轉貼「翁達瑞」批評高虹安涉抄襲的文章，但高虹安提及若有人轉傳翁達瑞文章，將蒐證提告，「我不信邪，偏轉」。

馮光遠表示，他跟朋友聊起高虹安，原本以為高女告他了，自己說「大不了就跟她道歉，承認自己是人渣俗辣就是了」，不料朋友跟他說，高女真的涉嫌抄襲，「好家在，人渣俗辣是她（高虹安）」。

高虹安認為，馮光遠的文章足以貶損她的名譽及人格尊嚴，向台北地檢署控告馮光遠涉嫌刑法公然侮辱罪。台北地檢署認為，高虹安選舉期間涉及論文抄襲事件，廣為新聞媒體報導，馮光遠文章中主要就高虹安論文爭議事件提出自己的批判，並非無端空言謾罵。

檢方認為，馮光遠用語或許較為尖銳，縱使讓高虹安看完感到不快，但難以單憑高虹安的個人主觀感受，就認為馮光遠有公然侮辱的犯意，因此將馮光遠不起訴處分。

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高虹安聲請再議遭駁回後，向台北地方法院聲請准許提起自訴。

台北地方法院指出，本件並無積極證據足以證明馮光遠有公然侮辱罪嫌，不起訴處分書及駁回再議聲請處分書，已就高女於偵查時、再議時提出的告訴理由予以斟酌，尚無違背經驗法則或論理法則情事。本件並無足以動搖原偵查結果的事實認定，而得據以裁定准許提起自訴之事由存在，高女聲請無理由，裁定駁回。不得抗告。（編輯：張銘坤）1130306