更多編輯台推薦新聞：
山本理顯獲「建築界諾貝爾」普利茲克獎 操刀桃園市立美術館母館
文化

山本理顯獲「建築界諾貝爾」普利茲克獎 操刀桃園市立美術館母館

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？
生活

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？

氣象署估113年春季氣溫正常偏暖 雨量正常偏少須節約用水
生活

氣象署估113年春季氣溫正常偏暖 雨量正常偏少須節約用水

公費流感疫苗3/5全民開打 接種地點須知這裡看
生活

公費流感疫苗3/5全民開打 接種地點須知這裡看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

被馮光遠指抄襲人渣俗辣 高虹安聲請自訴遭駁

2024/3/6 17:47
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北6日電）媒體人馮光遠於111年9月間在臉書貼文，指新竹市長高虹安涉抄襲是「人渣俗辣」，被高女提告公然侮辱，北檢予不起訴處分。高女聲請准許提起自訴，北院裁定駁回，不得抗告。

民國111年九合一選舉期間，高虹安論文是否抄襲引發爭議，馮光遠於111年9月20日在臉書貼文，指他轉貼「翁達瑞」批評高虹安涉抄襲的文章，但高虹安提及若有人轉傳翁達瑞文章，將蒐證提告，「我不信邪，偏轉」。

馮光遠表示，他跟朋友聊起高虹安，原本以為高女告他了，自己說「大不了就跟她道歉，承認自己是人渣俗辣就是了」，不料朋友跟他說，高女真的涉嫌抄襲，「好家在，人渣俗辣是她（高虹安）」。

高虹安認為，馮光遠的文章足以貶損她的名譽及人格尊嚴，向台北地檢署控告馮光遠涉嫌刑法公然侮辱罪。台北地檢署認為，高虹安選舉期間涉及論文抄襲事件，廣為新聞媒體報導，馮光遠文章中主要就高虹安論文爭議事件提出自己的批判，並非無端空言謾罵。

檢方認為，馮光遠用語或許較為尖銳，縱使讓高虹安看完感到不快，但難以單憑高虹安的個人主觀感受，就認為馮光遠有公然侮辱的犯意，因此將馮光遠不起訴處分。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

高虹安聲請再議遭駁回後，向台北地方法院聲請准許提起自訴。

台北地方法院指出，本件並無積極證據足以證明馮光遠有公然侮辱罪嫌，不起訴處分書及駁回再議聲請處分書，已就高女於偵查時、再議時提出的告訴理由予以斟酌，尚無違背經驗法則或論理法則情事。本件並無足以動搖原偵查結果的事實認定，而得據以裁定准許提起自訴之事由存在，高女聲請無理由，裁定駁回。不得抗告。（編輯：張銘坤）1130306

#翁達瑞
#馮光遠
#高虹安
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.237