黃惠玟：高虹安會出事是因為做人失敗

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（中央社記者林長順台北22日電）台北地方法院審理高虹安涉詐領助理費案，今天再度開庭。黃惠玟指出，事情演變到這樣，就是因為高虹安做人失敗，她認為在高辦任職很丟臉，以後不會寫到履歷表內。

新竹市長高虹安被控在立委任內虛報或浮報助理酬金、加班值班費到預算上限金額，總計詐得新台幣46萬30元。台北地檢署依貪污、偽造文書等罪嫌起訴高虹安及前助理黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷、王郁文共5名被告。台北地方法院今天進行言詞辯論。

黃惠玟指出，高虹安在法庭中對她說「感謝」，這2個字在她任職期間很少聽到，一個人要當市長到底要拖累多少人，她離開高辦2年還是踩進這場官司，禍從天降，自己回不了國會，也回不了媒體，已有入監服刑的打算。

她說，高虹安說她記錯帳，她聽完「以為我現在還在高虹安辦公室，真的太恐怖了」，本案爆發後，高虹安到她家要她說零用金是助理樂捐，她講不出來；李忠庭約她出來，要她輕描淡寫不承認帳冊，她吞不下，「我有錄音」。

黃惠玟表示，高虹安就任立委後，她跟高介紹零用金制度，她認為高出身鴻海，應該不會需要，但高虹安覺得立委薪水比鴻海少很多，李忠庭更當面說「別人來做立委都是來賺錢，沒人在賠錢的」。

李忠庭日前作證時曾提到黃惠玟給付李代墊的裝潢費款項，黃惠玟說，真實的情況是高與李經常吵架，只要一吵架，高虹安就叫她把李忠庭代墊的錢整數結算給李，她當時出帳給李忠庭的8萬元、8萬8000元，「完全就是因為他們小倆口發生了口角爭執」。

黃惠玟指出，高虹安都親自看帳，她在高辦「做到流汗、被嫌到流涎」，在高辦工作11個月沒有調過薪水，如今高虹安把責任都推到她身上，她現在沒權沒勢沒錢沒年輕，怎麼算都輸。

黃惠玟說，如果高虹安當初對助理好一點、尊重一點、信任一點，事情不會演變到今天，這件事純粹就是「高虹安做人失敗」，帳冊又沒管理好，被別人拷貝出去，曾經在立法院被一段一段地賣。

她表示，她聽從李忠庭的要求刪掉紀錄，如果她和高虹安的LINE對話可以全部公開，就可證明她在法庭上說的沒有錯，不會落到如今各說各話的局面。（編輯：張銘坤）1130522