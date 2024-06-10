網路發起罷免高虹安 竹市府：尊重網友政治評論

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（中央社記者魯鋼駿新竹市10日電）近日有網友在社群平台Threads發起「罷免高虹安：風城安心上路」行動，目前啟動第1階段連署，呼籲新竹市民透過罷免連署踏出改變新竹市的一步。新竹市政府表示，尊重網友的政治評論。

發起罷免高虹安連署的網友在Threads發文表示，高虹安涉詐領助理費案將於7月24日宣判，若一審判有罪，高虹安只是停職，副市長邱臣遠將成為代理市長繼續實行高虹安意志，因此痛苦還得繼續。

文中提到多項高虹安施政問題與爭議，包括不斷稱市府公共工程有「大秘寶」、台版閨蜜干政、男友干政等，呼籲新竹市民透過罷免連署踏出改變新竹市的一步。

發文指出，目前啟動第1階段提議連署，參與連署者需年滿20歲、設籍新竹市滿4個月，下載提議連署書填寫後，郵寄到指定信箱，未來將增設實體連署據點。軍、公、教人士無法參與第1階段提案（可參與第2階段）。

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新竹市政府透過文字回應，尊重網友的政治評論，公民都可按個人意願表達意見和想法，根據最新媒體民調，有近6成市民支持高虹安施政。不論支持或反對聲音，都是市府施政重要參考依據，將以提升市民福祉為目標，推動各項有感政策，回應市民期待。

依據地制法規定，縣市首長若涉貪污治罪條例等，起訴經一審判處有期徒刑以上，即停職，由副縣市長代理。（編輯：張銘坤）1130610